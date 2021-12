Celebramos de nuevo el día de la Constitución, aunque no sé si celebrar es la palabra que mejor describa el ambiente político que rodeó los actos conmemorativos: unos por que no la quieren y otros porque la quieren sólo para ellos, convirtieron la festividad en otro día de la ira. En una entrevista, en EPS, el escritor y ensayista, José Ángel González Sainz, decía "que uno de nuestros grandes problemas como sociedad es que no construimos ciudadanos, construimos antagonistas". Esta lúcida afirmación explica en buena medida porqué hoy la Constitución nos divide más que nos une. Es muy preocupante el incremento de quienes la rechazan, bien porque no quieren permanecer dentro de ella o por considerarla fruto podrido del abyecto consenso de la Transición, que hizo posible el pacto constitucional.

No menos alarmante es que desde la otra trinchera -los autodenominados "constitucionalistas"- la patrimonialicen y pretendan decidir quién está fuera y quién dentro de la Constitución, arrogándose para sí el monopolio moral de la representación. Siguiendo esa lógica la España constitucional quedaría reducida a un 43% de apoyo. De ser así, que evidentemente no lo es, estarían dando la razón a quienes defienden su derogación y proponen abrir un nuevo periodo constituyente. La conclusión es que ese empeño de la derecha por patrimonializar la Constitución -que o es de todos, o no es- resulta tan peligroso como la deriva de quienes quieren salirse de ella.

Como decía hace algunos años Michael Ignatieff: "para que una democracia funcione, los políticos tienen que respetar la diferencia entre un enemigo y un adversario. Un adversario es alguien a quien quieres derrotar. Un enemigo es alguien a quien tienes que destruir". Quizás suena algo naïf, en nuestra áspera realidad política, pero con esas palabras el prestigioso intelectual y teórico político, además de líder del Partido Liberal de Canadá, nos está indicando en pocas palabras el verdadero significado de una Constitución: que los que pensamos de forma diferente, con distintos valores y creencias, podamos convivir sin destruirnos bajo unas mismas leyes. Teniendo en cuenta de dónde veníamos, sólo podemos considerar un éxito colectivo que nos acerquemos al medio siglo de vigencia de nuestra Constitución. La más noble forma de patriotismo debería consistir en trabajar para que, preservando sus valores y su espíritu, vuelva a representar el espacio común de todos.