El día de los patriotas

El pasado miércoles celebramos nuestra fiesta nacional. El doce de octubre, que antes había sido día de la raza y día de la de la Hispanidad, se oficializó como fiesta nacional en 1987. Pese a tal consideración -que quizás resulte algo impostada- la festividad no ha llegado a adquirir el carácter de celebración popular que tiene en otros países. De hecho, lo más significativo es que. en lugar de una fiesta de todos, para algunos es un día de la ira en el que abuchear e insultar al presidente del gobierno. Especialmente, si es socialista. Es su forma de celebrar el día de la patria, aunque la suya sea una patria tan pequeña que sólo caben ellos. Ocurre también en la diada catalana, en la que otros patriotas insultan a los que no comparten su fanatismo nacionalista exigiéndoles una Cataluña sólo para ellos. Son los mismos, aunque porten distintas banderas. Su forma de entender la fiesta nacional es reflejo de su forma de entender España o Cataluña. Aunque para la gran mayoría de ciudadanos no sea más que otro día feriado del otoño, la oportunidad de otro puente por el que escapar.

Estos actos de desaprobación, por decirlo de una manera suave, se han convertido en una referencia en el calendario político. Como atestigua el interés mediático por el griterío, como si todos estuviésemos en vilo pendientes del grado de ruido y furia de las correspondientes pitadas. Es un sano ejercicio de libertad de expresión, dice orgullosa la derecha política y mediática. Incluso la señora Ayuso saludó al tendido, imitando el gesto que días antes había dedicado a los iracundos Laura Borrás. También se han dedicado sesudos y profundos análisis a dotar de significado los segundos de diferencia entre la llegada de los reyes y del presidente; a la anatomía de ese instante decisivo. Deberíamos de igual modo encontrar el profundo significado de esa hostilidad ambiental que rodea invariablemente los actos en torno al desfile anual las FFAA. Ya que esos alborotadores representan lo opuesto al patriotismo constitucional. Expresan sin filtros su odio hacia el presidente del gobierno, no por lo que hace, sino por no ser uno de los suyos. Se apropian de símbolos constitucionales cuya legitimidad reside en que sean de todos: la bandera, el rey, el ejército. Probablemente no sean muchos, aunque se hagan notar, pero lo que importa es lo que representan: la España, o la Cataluña, más intolerante y excluyente.