El día menos pensado

Un atardecer en los Baños del Carmen a finales de septiembre, en esos días de predicción confusa que en el cielo se traducen por una paleta de colores derretidos y mezclados entre ellos. Con un campero improvisado o uno los últimos litros de helado de la temporada.

Una receta de lunes inventada tras rebuscar en la nevera y muebles de la cocina todo aquello que maride con la improvisación y las ganas de disfrutar de una cena con guarnición de buena conversación.

Un te quiero que aparece inesperadamente en la ventana del móvil a las 18:54. O a las 14:46, qué más da si un martes, un jueves o en cualquier mes del frío. Y que te tatúa una sonrisa para todo el día.

Un beso robado en el coche a una hora intempestiva. Una mano que espontáneamente agarra la tuya mientras paseáis sin escenario de película. En agosto o en julio, el mes es lo de menos.

Un regalo que no obedece a cumpleaños, aniversarios ni Reyes. Entregado en la cocina, en pijama, sin más envoltorios que unas palabras sencillas pintadas con bolígrafos de colores.

Una yincana que pone la casa patas arriba porque ese día te ha apetecido hacer feliz a la otra persona regalándole un detalle y todo el proceso previo de nervios y disfrute hasta que lo encuentra.

Una chocolatina en el zapato cuando te levantas. Un mensaje cariñoso escondido en el bolsillo de tu chaquetón o decenas de ellos repartidos por las distintas habitaciones.

Podría seguir, pero creo que cada vez la gente es más consciente de que San Valentín es otro de los hijos bastardos del capitalismo y el marketing. Y si rabia me da cada promoción especial, mensaje prefabricado y demostraciones de amor impuestas que hoy nos bombardean, pena me inspira quienes se dejan arrastrar por ese río artificial. Quienes esta mañana manden un ramo de flores a la oficina de su pareja. Quienes vuelvan a casa con una caja roja de bombones. Quien compita en sus redes por subir el story más 'misterwonderfulesco'. Como si no tuvieran oportunidades los otros 364 días…

Oye, si vas a querer a alguien, hazlo sin calendario, sin reloj, sin mapas. En bermudas y en chándal. Con rulos o mientras te echas un champú anticaída. Recién levantado o con esa expresión tan rara que te deja el sol cuando te da de cara. Con las palabras que te salgan del corazón y con las que flotan entre esas mariposas del estómago, no con las de otros o las encerradas entre luces de neón. Con las que se atrancan en la garganta pero saben decirse con una mirada, la manera de coger una mano o canjeadas por un abrazo analgésico.

El amor no va de consumir, sino de consumar. El único eslogan del amor es un te quiero, pero pronunciado a tu manera, escrito con tus manos. El amor no es el 14 de febrero, ocurre el día menos pensado. Y el día menos pensado suele ser el más sentido.