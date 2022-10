Mi diario público

Siempre quise tener un diario. Lo veía en las películas y lo asumía como tarea indisoluble del desarrollo adulto. Pero nunca le pedí a mis padres que me lo compraran. Me contentaba con escribir algunos pensamientos en papeles que nunca enseñé a nadie. Con hablarle a mi almohada. Con novelarlos en mi profuso mundo interior. Tenía mucho que contar, aunque por timidez no lo compartía. Habría llenado decenas de diarios. Todo ello descansa en el cementerio de las palabras no escritas. Sepultado en algún recuerdo cada día más difuminado o corrupto. Alguno sobrevive en el niño que nunca se fue, unos pocos supieron hipotecarse a mi memoria.

No tuve diario, aunque nunca dejé de escribir. En todos los soportes. Cuadernos, cartas, Fotolog, mail, Facebook, notas, ordenador… Hasta me empecé a ganar la vida con las palabras. Mi vida se convirtió en mis propios renglones. Un día de 2012, me ofrecieron escribir una columna en el periódico Málaga Hoy. Honestamente, sé que porque era verano, había articulistas de vacaciones y hacían falta plumas autóctonas, no porque me vieran como un fuera de serie. Lo asumí de buen grado; mi pretensión era saciar mi sed de escribir sobre otros temas (esporádicamente Pablo Bujalance me concedía el honor de colarme en sus páginas de Cultura con alguna entrevista o reseña musical) y demostrar que no todos los periodistas deportivos somos Homos Chiringuitus. Hilé seis años opinando cada semana (salvo vacaciones). En 2018 dejé el periódico y cambié de registro en BeSoccer. Un año y poco después, pedí volver a mi tinta con limón semanal y me lo concedieron.

Nunca había dejado de escribir de forma alguna, pero necesitaba de nuevo esa columna. Entendí que esas palabras dominicales eran una urgencia emocional. Mis temas empezaron a virar de la actualidad y los análisis a reflexiones más sanguíneas que cerebrales. Para asuntos de Málaga, política o economía había otros expertos y firmas más autorizadas. La mía empezó a ser lo que yo soy. Mi diario. Mi terapia. Mi instrospección. Mis miedos. Mis dudas. Cada vez más, los lunes empecé a desnudarme ante gente que no me conoce, que no sabía si me leía. He llegado a mostrar de mí aspectos que ni yo mismo he sido consciente que exhibía. El teclado ha llegado a capas de mi ser que no sabía que existían. Me he expuesto tanto que me descubrió pensamientos latentes en mí.

He sido valiente, para eso firmo con nombre, apellidos y rostro. He tenido presente un constante compromiso con el lector. Por eso he escrito animando a personas a salir del armario. A entrar en terapia. A visibilizar colectivos. A denunciar abusos o injusticias. He insuflado ánimos en pandemia. He escrito mucho incitando al feminismo y seguiré haciéndolo. He sacado lo mejor de mi literatura, de mi sentido del humor, de mi capacidad para imaginar el mundo o describirlo con elegante adjetivación. He escrito bellísimos textos y escarbado en mis miserias más crípticas. He inspirado y he despertado envidias en algún amigo. Me he atormentado buscando musas emigradas, me he despeñado por el precipicio del folio en blanco en multitud de ocasiones. He tenido días en que no he necesitado que nadie me dijera la maravilla que había escrito, días en que precisaba que me lo reconocieran y días de gran sorpresa al ver que lo que para mí era un artículo normal fascinaba a mucha gente. He sentido el cosquilleo y la necesidad, en cuanto lo acababa, de mostrarle el artículo a una personal especial en primicia para conocer su opinión antes de lanzarla al mundo sin saber reacciones ni consecuencias. Más de una vez estuve tentado de abandonar. Hace un par de semanas, me sobrevino otra crisis. Si bien ya no hay marcha atrás. Cada domingo me encuentro conmigo mismo, cada vez con menos miedo y más ganas de que la gente lea lo que tengo para compartir. Nunca sabré cómo habrían sido los diarios que no escribí, pero tampoco qué habría sido de mí sin mi querida columna. Y aquí estoy, convirtiéndola en un diario que ya no es mío, sino público, y que todos podéis leer los lunes conmigo.