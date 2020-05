Que de lo dicho no hay 'ná'

Conforme el entrevistador le repreguntaba Sánchez se cabreaba pasando del usted al tuteo: "Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar… Creo que estoy siendo bastante claro… Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar"... Y anteayer pactó con Bildu la derogación íntegra de la Reforma Laboral. ¿Cómo se llama a quien hace esto? El diccionario sugiere mentiroso, falaz, farsante, mendaz, trolero, cuentista, fulero o tramposo. Escojan ustedes.

A medianoche, demostrando responsabilidad política y estabilidad institucional en tiempos tan dramáticos como los que estamos viviendo, el PSOE se desdijo y en una nota "aclaratoria" eliminó lo de "íntegra" y cambió los plazos de aplicación. Horas después Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, no se olvide, replicó: "Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga). El acuerdo que se firma ayer entre los máximos responsables es el acuerdo. Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, en el acuerdo entre tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado es eso… La reforma se va a derogar íntegramente". Y horas después Ábalos afirmó que "hasta donde tengo entendido" la rectificación es sólo es una "aclaración" y una "apreciación conceptual" que los firmantes deberán ratificar; y que, pese a lo dicho por Iglesias, él cree que los otros firmantes están de acuerdo. En cuanto al pacto con Bildu, Ábalos culpa al PP porque "no se presta a ningún tipo de acuerdo". ¿Cómo se llama a esto? El diccionario sugiere -además de todas variantes anteriores de mentira- caos, confusión, desorganización, enredo, lío o desgobierno. Escojan ustedes.

Fernando Simón dijo el 26 de febrero que "no es necesario que la población use mascarillas". Ahora dice que lo dijo porque no había mascarillas y "en una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar". Pero se podían haber aconsejado medidas sustitutivas de emergencia -desde las domésticas improvisadas a pañuelos- en vez de decir que las mascarillas no eran necesarias… ¡porque no había! Califiquen ustedes.