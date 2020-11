No duerman tranquilos

Que Pablo Iglesias aspira a sustituir lo que llaman el "Régimen del 78" por no sé muy bien qué, es algo conocido y no pierde ocasión de recordárnoslo. Teniendo en cuenta sus modelos, colijo que no será algo que como liberal me plazca. Que Pedro Sánchez, en aras de mantenerse en el poder, le deja decir y hacer, es tan evidente que huelga explicarlo. Pero que, tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos, el señor Rodríguez, secretario general de Sortu -uno de los partidos que conforman Bildu- afirme en el Parlamento Vasco que vamos "a Madrid a tumbar definitivamente el régimen en beneficio de las mayorías y los pueblos" no es algo que resulte tranquilizador. El gobierno de España se sostiene sobre quienes quieren acabar con ella. Debe ser que le quieren aplicar la eutanasia.

Las líneas rojas de algunos recuerdan a las eternas promesas de amor de los adolescentes ebrios en las fiestas estivales. Que no se traspasen es tan raro como que uno de esos ligues ocasionales celebre sus Bodas de Oro matrimoniales. Ocurre. Pero es anécdota. Hay quien se aferra al poder como las sanguijuelas al pellejo y no tiene más objetivo que mantenerse en él al precio que sea.

En el último medio siglo, España ha vivido en democracia con un pacífico traspaso de poderes después de cada cita electoral. Pasamos de ser uno de los apestados de Europa a convertirnos en una de las principales potencias de la Unión Europea. Y todo ello acompañado por un continuo desarrollo socioeconómico. No parece mal balance el del sistema surgido de la Transición. Pero le llaman "Régimen del 78" con la única intención de deslegitimarlo y vender su falaz idea de que nuestra democracia es una mera extensión del franquismo. Quien sostiene a este gobierno, o no cree en España como Podemos -revisen intervenciones del señor Iglesias- o directamente quieren separarse de ella, como toda la troupe de partidos independentistas a los que ahora se une Bildu como guinda del pastel con el aplauso del gobierno y de sus socios. Y que nadie se engañe, el ideario de Bildu es repugnante, su defensa de ETA es repugnante y del mismo modo que ellos tienen derecho a expresar lo que quieran incluso aunque lo que expresen sea repugnante, los demás también tienen pleno derecho a decir que todo en ellos es repugnante. Y con estas manos y estos mimbres, se está tejiendo el futuro de España. Como dijo el señor Sánchez, no es para dormir tranquilos.