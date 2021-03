Las elecciones de Madrid

La comunidad autónoma de Murcia, la única uniprovincial que cuenta con poco más de un millón y medio de habitantes y que fue Reino, comprendiendo a Albacete, no sale mucho en los periódicos, como no sea para alabar sus frutas, verduras y flores. Ahora, con la moción de censura presentada por el Cs de Inés Arrimadas y con la complicidad del PSOE al gobierno del PP en la comunidad ha originado una conmoción en la política española que no tiene precedentes. Ha puesto de relieve la dudosa credibilidad de los políticos españoles, porque políticos del partido que presentaba la moción, después de haberla firmado, declararon que no la secundarían. Parecido a lo que ocurrió en la segunda legislatura del Parlamento de Andalucía, en la que diputados del PDP y del Partido Liberal que se habían presentado en coalición con AP, en la misma sesión constitutiva anunciaron que rompían el acuerdo, sin dar las gracias por los escaños obtenidos ni pagar nada de la cuenta.

La actuación de Inés Arrimadas ha sido censurada por muchos de sus compañeros de partido y ella, que es una política hábil y eficaz, ha echado un borrón a su carrera del que le costará recuperarse y habrá visto el desapego de alguno de sus compañeros, que consideran una perversión del voto de Cs que pase a ir de la mano del PSOE. A Inés Arrimadas no le han salido ninguna de las operaciones que ideó contra el PP.

Por las corruptelas de la política y sin haber tomado parte en el desastre de Murcia, la beneficiada, al menos de momento, es la candidata madrileña del PP, Isabel Díaz Ayuso, que viendo las barbas del vecino de Murcia amenazadas, tomó de inmediato la iniciativa, convocando elecciones para el día 4 de mayo próximo. Y ahora, en sus actuaciones, ha demostrado que no es la tonta del bote que nos querían presentar, sino que, por lo menos, hace caso a sus asesores y se ha apuntado dos tantos, con frases como que la contienda será entre "comunismo y libertad" y, además, ha conseguido de lo que se vanagloria: que Iglesias cambie la Vicepresidencia del Gobierno por un puesto de diputado en la Asamblea de Madrid, aunque este lo adorne con la modestia de decir que un militante debe estar allí donde es más útil. En televisión al susodicho Iglesias le oí decir que se enfrentaba a la "derecha criminal", frase que curiosamente no ha sido recogida en ninguno de los textos impresos que he leído. Ya veremos que ocurre el 4 de mayo, si es que pedirá volver al Gobierno, aunque sea de simple ministro.