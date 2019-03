Otro empate del Málaga que no vale para mucho

La imagen del aficionado malaguista en Los Pajaritos resume bien el sentir de la hinchada malaguista al ver otra decepcionante actuación de su equipo en Soria. Un empate que no sirve para demasiado. Está quinto el equipo, a seis puntos del ascenso directo. Y a tres puntos de caer fuera de la zona del play off de ascenso. El equipo empató el primer gol de Numancia y tuvo alguna opción más de ponerse por delante. Pero recibió tres tiros al poste y no transmite la solidez con la que comenzó la temporada. Una decepción más.