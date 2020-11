El error de Bosquet

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha procurado en todo momento no exigir una petición de disculpas al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, después de que éste le mandara "a la porra" y abandonara la Cámara con un "a tomar por culo". Bosquet, siempre moderada y con buen estilo, narró después que llamó a Hernández para tratar el rifirrafe, pero que todo se trató en privado. No quiso revelar si Hernández le había pedido perdón o no. En cualquier caso las disculpas deben ser públicas porque la grosería así lo fue y nada menos que en la máxima institución de representación de los andaluces.