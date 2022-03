Los españoles y la guerra

Ante las desgarradoras imágenes de la guerra, todo lo demás se empequeñece. Buena prueba de ellos es que, a pesar de la polarización política, no hay grandes diferencias entre las opiniones de los electores de los distintos partidos sobre el conflicto ucraniano. Dada la trascendencia del momento y las enormes consecuencias políticas, sociales y económicas que se derivarán de la guerra de Putin, deberemos demostrarnos a nosotros mismos, y a Europa, que la división y la crispación política no mermarán nuestra capacidad de actuar como país.

Según el CIS, que en su último barómetro se ocupa de la opinión de los españoles sobre la invasión rusa de Ucrania, casi un noventa por ciento de los consultados afirman estar entre bastante o muy preocupados por el conflicto, sin que apenas haya variación entre los votantes de los diferentes partidos. Un 75% cree posible que Rusia invada otros países del Este, de su antigua área de influencia, con las enormes consecuencias que de ello se derivarían. Como no podía ser menos, son más las diferencias sobre la posición que ha mantenido el gobierno español ante la guerra, cabe destacar la coincidencia entre los votantes de Vox, Bildu y la CUP que sólo un 14% manifiesta estar bastante o muy de acuerdo, mientras que un 59%, 58,3% y 68,8 respectivamente de esos votantes afirman estar muy en desacuerdo. También hay acuerdo mayoritario sobre la posición de la OTAN ante la guerra, si bien casi la mitad de los votantes de VOX y UP coinciden en estar poco o nada de acuerdo y destacan muy por encima los de Bildu y la CUP con 68,3% y 81% respectivamente. En cuanto a las ayudas y la acogida de refugiados el consenso a favor es muy alto, incluyendo más de un noventa por ciento de votantes de Vox. Sobre las sanciones a Rusia, son muy mayoritarias las opiniones a favor, incluyendo a los votantes de los partidos a la izquierda del PSOE. Cabe destacar que, es un tema polémico dentro del propio gobierno, más de la mitad de los votantes de UP dicen estar entre bastante o muy de acuerdo con el envío de armas a los ucranianos para defenderse. También hay un apoyo muy mayoritario a un posible ingreso de Ucrania en la OTAN y la UE. El consenso es menor a una posible intervención militar de la OTAN, aunque más de la mitad de los consultados afirman estar entre bastante y muy de acuerdo, destacando un 36% y un 42% de votantes de UP y de ERC respectivamente que también se manifiestan favorables a la intervención.