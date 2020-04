Las estrategias fatales

Sostiene la diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, que el gobierno ha llevado a la muerte a casi 18.000 personas. El asesino es el gobierno, no el mayordomo. La deducción lógica sería que hay que culpar al gobierno ya que, para Vox, el Covid19 es inocente. Bueno, a ver, son cosas que se dicen desde la oposición. Nuestra diputada desde luego sabe que hace una afirmación contrafáctica ya que el único gobierno del que hay certeza de haber asesinado, en tiempos de paz, de forma sumaria a cientos de miles de españoles es el de su admirado dictador Franco. Llevado el debate a este punto ¿qué cabe esperar? Es verdad, que sólo se trata de matonismo extremista. Pero la otra derecha también participa de la misma indómita voluntad de instrumentalizar, de forma ventajista, esta colosal crisis para derribar al gobierno. Contra peor, mejor. Va de suyo que la oposición quiera acabar con el gobierno, pero eso no está a su alcance de forma inmediata. Lo cierto es que este gobierno era el único posible cuando se inauguró la legislatura. En su legítimo ejercicio de desgaste, nuestras derechas deberían reflexionar sobre el peligro de sembrar odio ¿qué diferencia hay entre la estrategia del odio del independentismo contra los catalanes no secesionistas y la de una derecha que excita el odio contra los españoles que no piensan como ellos?

Nada de esto es nuevo. Empezó a mediado de los noventa cuando se enterró lo que quedaba del espíritu de la transición y los que eran adversarios políticos pasaron a ser enemigos que había que destruir. Por otra parte, comenzó la desintegración de la esfera pública que había hecho posible el tránsito de la dictadura a la democracia y un largo periodo de crecimiento y bienestar. a esfera pública que define Habermas "como un proceso por el cual una sociedad se comunica y se pone de acuerdo consigo misma". Algo que se dio en buena medida en la transición y que hizo posible los, ahora añorados, Pactos de la Moncloa. Pero aquel giro de la primera mitad de los noventa lo cambió todo: se enterró el consenso, la crispación se impuso y sólo el conflicto dio sentido a la política. La peor consecuencia ha sido que en los momentos más decisivos y trágicos de estas décadas -el 11M, la Gran Recesión y ahora el coronavirus- en lugar de buscar una lógica unidad, los españoles reaccionamos dividiéndonos aún más y abriendo entre nosotros una insalvable falla de odio.