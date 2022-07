Ni ética ni estética

El pasado domingo me topé con una página dedicada íntegramente a un artículo firmado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el centro de la página una foto grande del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, con algún rastro de sangre en su cara, asesinado vilmente por ETA de dos tiros en la nuca.

Por si alguien no lo sabe el partido político que daba cobertura a los asesinos etarras se llamaba Herri Batasuna (1978-1996) y su portavoz fue el "salvador de la democracia" Arnaldo Otegui. De ella (para sortear la ilegalización) nació Euskal Herritarrok. Siguió Otegui. En 2001 nació Batasuna a la que le sucedieron con distintos nombres una serie de partidos, siempre ilegalizados, dominados por ETA, hasta que en 2011 surge Sortu. Éste, por primera vez, rechaza la violencia de forma genérica, pero también fue ilegalizado por ser descaradamente el sucesor del brazo político de la banda armada. Ese mismo año se constituyó Bildu, en el que se integró algún partido legal, como Eusko Alkartasuna, y que pasó a llamarse EH Bildu en 2012. Pues en todo ese trayecto siempre fue su portavoz Arnaldo Otegui y, con ninguna de las siglas, ilegalizadas o no, han pedido perdón por los crímenes cometidos, ni han mostrado el más mínimo arrepentimiento, antes al contrario, en la dirección de EH Bildu siguen estando ex etarras convictos y se siguen haciendo homenajes públicos a los asesinos excarcelados.

El artículo de Sánchez, titulado La memoria de Miguel Ángel Blanco, consiste en una crónica del crimen de Ermua con una referencia al "inhumano" secuestro de Ortega Lara. ¿Y bien? Lo que cuenta lo conocimos muchos de primera mano y, para los que no habían nacido, esa crónica la han escrito, y mucho mejor, cientos de periodistas reporteros. Pero pregunto porque el artículo acaba sin ninguna reflexión sobre su relación (y menos justificación) con los pro-etarras de EH BIldu, a los que ha convertido en socios esenciales de su legislatura y con los que ha pactado el texto del relato de la Memoria Democrática con lo que ello supone. Además, en el discurso del homenaje a Miguel Ángel Blanco, se permite decir, para dejarlos contentos, que "Hoy Euskadi y España son países libres". Lo primero me parece una incongruencia, esto último un tremendo error.

Otra que se ha puesto a inventar el pasado con Sumar es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Amigos desconfiad de quien os diga "esto no va de partidos", va de movimiento colectivo, de la ciudadanía a la que voy a escuchar. Resulta que el movimiento ciudadano a los que va a escuchar son tan solo los del PC y afines. Recuerdo que un ministro de Franco, al tomar posesión de la cartera, le preguntó: -¿Qué debo hacer para cumplir bien en el cargo que me ha confiado? Franco le contestó: -No se meta usted en política. Yolanda Díaz tiene claro lo mismo, nada de partidos, nada de siglas, no meteros en política. Esa es la "democracia socialista". Viene de lejos, no hay más que recordar las palabras de Largo Caballero en 1933, en Ginebra: "No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad". Y dice que para Sumar va estar seis meses recorriendo España. Pregunto: ¿Quién lo paga? ¿Dejará la vicepresidencia? ¡A que no! Ni ética ni estética.