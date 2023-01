Siempre es bueno que haya niños para poder culparlos de los propios errores. Esta frase, que encierra toda una filosofía en torno a no asumir responsabilidades y que está presente en muchos comportamientos humanos de toda índole, en política tiene una vigencia permanente. Rara vez, por no decir nunca, un partido o sus responsables admiten ser el causante de un error y no buscan fuera de sus propias filas la razón del supuesto desaguisado. Siempre se encontrará un tercero, con seguridad un adversario, al que se le adjudique la responsabilidad de los efectos negativos de una decisión. El espectáculo ofrecido esta semana por el gobierno de Castilla y León en su propuesta de limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres ha sido un ejemplo de libro. Los dirigentes populares y los perspicaces analistas que les suelen acompañar en sus reflexiones han buscado con habilidad la causa de tanta polémica: Ha sido, por una parte Vox, que deseoso de protagonizar la actualidad política y buscar el relieve que su actuación partidaria no consigue, el que ha ideado ese montaje que tiene más de invención que de realidad. Pero además es el PSOE el que aprovecha esa actuación de la extrema derecha para poner en dificultades al partido de Núñez Feijóo. Son dos grupos, que en palabras de su dirigente Moreno Bonilla, se retroalimentan. Es decir: no pueden vivir el uno sin el otro. Puede ser que estas dos circunstancias se hayan podido dar y que todo el mundo haya sobreactuado para magnificar la polémica, pero no son esas desde luego las principales causas de los desaciertos políticos y del embrollo de contradicciones que se han ido sucediendo.

Lo cierto es que si ante la propuesta reaccionaria y limitativa que planteó Vox el presidente de esa comunidad autónoma hubiera reaccionado con un desmentido claro, rotundo y sin balbuceos y no se hubiera amparado en el silencio continuado y cobarde durante varios días, el debate se hubiera limitado a un desencuentro entre dos formaciones políticas sin mayor recorrido. O, si desde el primer momento, los portavoces del PP, con su presidente a la cabeza, hubieran precisado lo inapropiado de ese intento, la propuesta de los dirigentes de Vox no hubiera gozado de la atención preferente de los medios nacionales. Por tanto, el ruido, la confusión y el desgaste que estos días ha sufrido el PP hay que atribuirlo en exclusiva a sus dirigentes, ya que en este caso "los niños" solo han tenido un papel secundario.