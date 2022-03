Todos fachas

Las gente de derechas han sido estereotipadas como aquellas gente de clase media o alta, aunque conozco a muchos de clase obrera que son más de derechas que el boticario de mi pueblo, que nunca han sido partidarias de participar en alborotos callejeros ni protestar por nada. Si acaso alguna manifestación pacífica, más o menos religiosa y en domingo, después de misa.

De toda la vida, la calle fue de la izquierda. Solo la izquierda preconizó asaltar el cielo como eufemismo de tomar por la fuerza el poder. Y, como estaban tan convencidos de que nadie les iba a usurpar la toma de la rúa, ni las convocatorias de huelgas, ni imponer quien trabajaba o no, fueron PSOE y Podemos quienes hace menos de un año, en abril de 2021, derogaron la Ley que penalizaba con hasta 3 años de prisión la acción violenta de los piquetes.

Pero la situación ha cambiado y el Gobierno comienza a percibir que el sillón le huele a chamusquina. El pueblo, todo el pueblo, lo que se llama un revuelto de pueblo, está cabreado. La factura de la luz no para de subir, llenar el depósito del coche vale casi el doble que hace un trimestre, la inflación sigue al alza y todo el dinero que el Gobierno prometía repartir no llega. Los alimentos escasean y la huelga del transporte hace estragos y, junto a ella, la de los productores del campo. El incendio se extiende a otros sectores y el Gobierno, ahora, se ha dado cuenta de que no puede reprimir la huelga ni las movilizaciones en su contra porque él mismo se ató las manos. ¡Ay, amigos! ¡Estos que toman la calle y forman piquetes de huelga no son los tuyos! Pero sí, sí que lo son. Lo son, pero están cabreados porque los que llevaban la batuta, CCOO y UGT, están muy atareados contando la pasta que les ha dado el Gobierno, sin querer ver que los camioneros, los agricultores, los autónomos y muchos paisanos no tienen ya ni para la birra del viernes. Solución: El Gobierno los ha convertido a todos en fachas y miembros de VOX. Las protestas se han declarado ilegales, y se han repartido órdenes a ministros y allegados, aparte de palos a los que protestan, de que la "huelga" hay que llamarla "paro"; a los "piquetes", "activistas", si hay más de 20, "reunión ilegal" y aplicarles la denostada "Ley mordaza" y, en fin, aplicar esa tan democrática persuasión de "leña al mono".

En medio la guerra de Ucrania y de todo eso, Pedro Sánchez, genio de la diplomacia mundial, hace un regate que deja sentado de culo a su propio partido, a la oposición y hasta a su propio Gobierno. El reconocimiento a Marruecos de la soberanía sobre el Sahara, ni deja de ser la más realista y, desde mi punto de vista, la mejor solución para acabar con las tensiones con el reino alauita, ni tampoco deja de ser la más inoportuna por el momento elegido. Si bien no tengo ninguna simpatía por Mohamed VI, sí que tengo amor por su pueblo. Mi infancia son recuerdos de la Medina de Chaouen y sus patios donde florecen los limoneros.

El error, Sánchez comete un error tras otro, se produce con la insensatez de acoger a Brahim Gali, condenado por crímenes de lesa humanidad y enemigo del rey alauita. Pisar aquél charco trajo estos lodos. Ahora peligra el gas. A ver como lo arregla.