El falso dilema del bandolero

Parafraseando el antiguo dogma de la Santísima Trinidad, con la pandemia de la covid19 nos encontramos -como poco- ante cuatro aspectos distintos (sanitario, económico, político y social) de una sola crisis verdadera. O dicho de otro modo, que lo sanitario, lo económico, lo político y lo social están en crisis. Lo cual no implica que cada una de estas facetas tenga ahora mismo igual relevancia, ni que en consecuencia haya que prestarles el mismo grado de atención y esfuerzo colectivo. Así, en muchos países de nuestro entorno, se está intentando minimizar los aspectos políticos y sociales de la crisis (aunando voluntades y remando todos en la misma dirección) para poder enfrentar con mayor garantía de éxito la problemática urgente y prioritaria de los aspectos sanitarios y económicos. Sin embargo, en este orden de cosas, llama poderosamente la atención la actitud de muchos políticos españoles y de una parte no desdeñable de la ciudadanía, siendo el caso de que nosotros, gracias al falso dilema de los bandoleros que asaltaban los caminos de Sierra Morena ("La bolsa o la vida"), sabemos -como muy pocos otros países- que no priorizar en cada momento la opción más acertada puede llevarnos a perderlo todo: la bosa y la vida, la salud, la economía, el estado y el orden que facilita la convivencia, más aún cuando nuestra historia reciente está trágicamente manchada por la sangre dicen que de cerca de un millón de españoles a causa de una guerra fratricida (la peor de todas las guerras posibles, la más absurda e irracional, la más abyecta e inhumana) o cuando no hace tantos años tuvimos un intento de golpe de estado. En fin, es obvio que escribo desde la desazón y la desesperanza. La cuestión es que esta crisis que estamos sufriendo, como todas las crisis que trastocan el estado "natural" de las cosas, tiene su lógica interna: un tiempo lógico para "percibir" la dimensión y enorme complejidad de cada uno de los aspectos que antes hemos señalado, un tiempo lógico para "comprender" cómo esos aspectos interactúan entre ellos; es decir, cómo -para bien y para mal- cada uno de ellos (lo sanitario, lo económico, lo político y lo social) puede ser causa y efecto de todos los otros. Y un tiempo lógico para "actuar" en el momento idóneo, sin retrasarse ni precipitarse, en todas y cada una de las facetas antes señaladas. Pues bien, ahora es el tiempo lógico y, sobre todo, cronológico de centrarnos y arrimar el hombro para paliar y a ser posible vencer lo antes posible los aspectos sanitarios y económicos de esta terrible pandemia.

Los economistas nos advierten de que no hay economía sin salud, a lo que los profesionales sanitarios añadimos que no hay salud sin economía, o lo que es lo mismo, que el dilema del bandolero es falso, irracional, cruel e insolidario, igual que lo es querer situar por la vía espuria de la sinrazón al mismo nivel lógico y cronológico que la crisis sanitaria-económica una crisis política y, subsiguientemente, una crisis social en la que todos saldríamos perdiendo. ¡No cabíamos en casa y parió la abuela! Gravísimo error de consecuencias imprevisibles. ¡Ah, el día que los españoles optemos por ser menos tontos!