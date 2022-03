La felicidad de Medusa

H ACE poco, con varias personas diferentes, ha salido a debate el concepto de felicidad. La conclusión siempre es la misma: para cada uno supone una representación diferente; serenidad, paz, bienestar… Pero es que ni siquiera es eso, siempre es cambiante. La felicidad se suele definir desde lo que anhelas en ese momento, desde las ausencias. Porque, ahí estaremos todos de acuerdo, es uno de los conceptos más camaleónicos que existen. Es el mismo collar para distintos perros.

Otra idea extendida es que es efímera. En algún momento asumimos ese código social de que la felicidad es breve, y nos lo terminamos creyendo. ¿Por qué? Obviamente, factores genéticos y neurológicos nos predisponen a ese camino. El inconformismo, el egoísmo o la codicia modelan la noción de felicidad. Pero también tenemos el poder de estirarla y capturarla. Yo estoy sentado en el suelo, al solecito, escribiendo este artículo. Disfrutando del silencio. Y no es acertar la lotería o estar de viaje en Le Cinque Terre, pero esto es un fotograma de felicidad. Y puede durar tanto como quiera proyectar mi película. La felicidad, aunque muchos no lo crean, puede ser un estado vital, una decisión continua.

Al final, al menos desde mi experiencia, todo gira en torno a una idea: verbalizar la felicidad. No darla por sentada. Disfrutar del sol o el mar a diario. Tener cerca una persona chistosa. Recibir un beso o un abrazo. Estar y sentirte sano. No podemos dar por hecho todo eso por más que su repetición los haga costumbre. Resulta más inteligente calificarlo de pequeños milagros diarios. Porque saber que todo está ahí hasta que un día, sin motivo aparente, puede dejar de estarlo, es una maravillosa alerta como compañera de viaje.

La mirada de Medusa transformaba a las personas en piedra. Quien creó el mito podría haberlo invertido, haber pensado en una gorgona cuyos ojos convirtieran las piedras en personas. Y no habríamos ideado un monstruo, sino su némesis, un ser lleno de luz. Nuestra palabra es esa mirada de Medusa, nosotros decidimos en qué transmutar aquello que experimentamos. Y no, la felicidad no tiene nada que ver con el concepto de postureo o subir una foto de sonrisa impostada a redes. Se trata de un ejercicio diario de autoafirmación. De asomarte en el espejo para recordártelo a ti mismo, no para tomar una foto en la que parezca que lo eres. De compartirlo con los demás porque también es una idea contagiosa e inspiradora. De dar vida a la emoción cuando ocurre, para no dejarla escapar, porque los pensamientos se convierten en realidad en cuanto los transformamos en palabras.

No dejes pasar cada pequeño gran milagro diario, cada detalle. Porque así dejarás de preguntarte qué es la felicidad para pasar a responderte a ti mismo. Como yo lo estoy haciendo ahora, aún bajo el solecito, repitiéndome a mí mismo los flashes de anoche, de esta semana, de los últimos meses. Y deseando que tú hagas lo mismo.