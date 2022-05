Refugiado en mi atalaya paleña, veo como se pierde el mar por el horizonte y cuento con los oídos las gaviotas que atejadízan sobre mis aposentos y, con el corazón, los amigos que se van yendo. Las gaviotas, como las golondrinas, vuelven todos los años y algunas, como muchos visitantes, se quedan para siempre (en mi tejado). Pero los amigos que se van nunca vuelven y solo nos queda coger el camino de ir a encontrarlos. Hemos perdido a Julio Neira, profesor y erudito que dedicó su vida a la investigación sobre la Generación del 27, además de participar en la política cántabra. En Málaga, donde se afincó, fue director del Centro Cultural de la Generación del 27, de la Diputación, y del Centro Andaluz de las Letras, de la Junta de Andalucía. A él le debemos el rescate del gran poeta malagueño del 27, José María Hinojosa, máximo exponente del surrealismo en la poesía española. Descansa en paz, querido Julio.

También contemplo desde mi atalaya, a través de los papeles, los negros nubarrones que se ciernen sobre el destino de España. Hay que hacer verdaderos juegos malabares con el idioma y con los argumentos políticos para seguir defendiendo el desastre de Gobierno que nos ha tocado en suerte. Pero así son las urnas y hay que apechugar olímpicamente con lo que designan.

De joven me subyugó una novela titulada La columna de hierro escrita `por Taylor Caldwell y luego cayó en mis manos una Vida de Cicerón en cuatro tomos de Conyers Middletón. Me apasioné con Cicerón, con su vida y con su tiempo. Cuento esto porque quería hablar de las Filípicas que Cicerón dedica al Senado y al pueblo romano. Y, quizá, venga a cuento por la situación de España ante el desbarajuste de un Gobierno de coalición enfrentado entre las partes y con los partidos antiespañoles que apoyaron la legislatura.

Las Filípicas, que en realidad deberían llamarse Las Antoninianas, van dirigidas a Marco Antonio que se había levantado en armas contra Roma y, por tanto, convertido en su enemigo. Si donde se lee Marco Antonio, leemos Bloque independentista-proetarra-UP, entenderemos perfectamente el por qué de traerlo a cuento. Decía así el jurista, político, filósofo y escritor: "Otra ley fue promulgada para que los condenados por delitos de violencia y lesa majestad puedan, si quieren, apelar al pueblo. ¿Esta ley es verdaderamente ley, o la anulación de todas las leyes? ¿A quién importa hoy su observancia? Con tales leyes no hay reos ni creemos que en lo sucesivo pueda haberlos" (…). "Porque ¿hay algo más deshonroso que acudir de nuevo a la violencia el que fue justamente condenado en juicio por ofender violentamente la majestad del pueblo romano?

Hoy el convicto e indultado Oriol Junqueras (ERC) se mofaba del Gobierno y del CNI con la hiriente frase: "Nos espían mucho, pero urnas no pillaron ni una". Y Pedro Sánchez sigue arrastrándose ante ellos insistiendo en el diálogo. Se lamentaba Cicerón al Senado: "¡Cuán vergonzoso fue el día de ayer para nosotros! ¡Enviar a Antonio nueva diputación (para dialogar)! ¿Para qué? Para que a su vuelta aumenten vuestros temores".

Y respecto a la guerra, (a cuento por la agresión putinesca), esto dice Cicerón en sus Filípicas: "No me opongo a la paz; pero me espanta la guerra disfrazada con el nombre de paz. Si queremos gozar de la paz, es preciso hacer la guerra. Si renunciamos a la guerra, nunca tendremos paz."

A buen entendedor sobran palabras.