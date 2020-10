¡Por fin somos americanos!

Quienes fuimos niños y adolescentes en los años 50 y los primeros 60 queríamos ser americanos. Y no sólo queríamos serlo los niños con sombreros vaqueros, estrella de sheriff y pistola de mistos, ni los jóvenes con tupé engominado, calcetines blancos y pantalones por el tobillo. También los adultos. Las películas españolas de esos años rebosaban patéticos y tiernos intentos de ser como los americanos. En Calle Mayor Betsy Blair le decía a su burlador José Suárez que cuando se casaran quería una cocina como las de las películas americanas. Luz Márquez, Conchita Velasco, Mabel Karr y Katia Loritz paseaban en un descapotable por la Gran Vía cantando Las chicas de la Cruz Roja. El campesino de la Villar del Río de Berlanga soñaba con tractores cayendo en paracaídas. Las ciudades se llenaban de bares que se llamaban Nebraska, California o Las Vegas.

Pues aquel sueño se ha hecho realidad. Tarde, pero se ha cumplido. Somos como los americanos. Aunque desgraciadamente no exactamente como lo soñábamos cuando América era sinónimo de confort, modernidad, libertades, prosperidad y eficacia. Hemos logrado ser como los americanos de la era Trump. Nunca han estado más cerca y han sido más iguales los americanos y los españoles que cuando allí gobierna Trump y aquí Sánchez e Iglesias. Que cuando coinciden el debate entre Trump y Biden, y la sesión de control al Gobierno.

"Deja de ladrar", "mentiroso", "payaso" le decía Biden a Trump, echándole encima los 200.000 muertos de la pandemia. "No tienes nada de listo, Joe" le replicaba un Trump que no dejó de interrumpirle, ignoró al moderador y no dudó en aludir a la muerte del hijo de Biden o los supuestos problemas cognitivos de su contrincante -"te has olvidado hasta de la universidad en que estudiaste"-, echándole encima los 300.000 veteranos según él muertos por no tener asistencia médica.

Mientras tanto en España el presidente respalda a su vicepresidente y a un ministro de su Gobierno que insultan gravemente al Jefe del Estado (cuatro días ha tardado Montero en replicar tibiamente), el ministro de Justicia dice que el Gobierno vetó al Rey para "velar por la convivencia en Cataluña", el ministro de Universidades considera "exagerada" y "una provocación" la inhabilitación de Torra y Rufián larga en sede parlamentaria que el Rey es el diputado 53 de Vox votado por Franco. Por fin somos América, sí. Pero la de Trump.