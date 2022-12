En la fotografía que hizo el Rey en su discurso de Navidad del paisaje político español salían retratados PSOE y PP, pero ambos simulan que sólo aparece en la imagen su adversario. Sostienen en público que la advertencia sobre la erosión de las instituciones al obviar el interés general se refería a su archienemigo. Y ahí siguen, aportando división a la sociedad y deteriorando la convivencia. Lo hacen con un cínico contorsionismo: fingen que odian lo que desean, lo que ejercen.

El PP declara odiar que los políticos intervengan en el poder judicial, pero tiene allí a un grupo de irreductibles enfundado con la camiseta de la gaviota, en rebeldía desde hace cuatro años. No renueva el CGPJ para no perder su mayoría política. El argumento actual puede resultar razonable: no es de recibo pactar un Consejo con el PSOE, mientras los socialistas exoneran a los autores del intento de secesión de 2017 en Cataluña. Pero llevan 48 meses de excusas, alguna tan caprichosa como que Podemos no podía intervenir en el proceso: todos los diputados y senadores tienen derecho a participar en la selección, interrogatorio y votación de los candidatos al poder judicial.

El error es considerar ilegítimos a los representantes públicos que no les gustan a unos u otros, ya sean de Podemos, Vox, Esquerra o Bildu. Porque todos los elegidos del pueblo tienen los mismos derechos políticos y la misma legitimidad. Hay que aceptar eso para desinflamar el país. El PP se quiere presentar como la España moderada. Pero difícilmente se convence a ciudadanos prudentes con un bloqueo del CGPJ de 1.500 días. (Eso incluye las 1.000 noches de Sherezade y las 500 de Sabina). Y el PSOE afirma que odia el secuestro político del Poder Judicial, pero ha nombrado magistrados en el Tribunal Constitucional a un ministro de Justicia hasta hace año y medio y a la mano derecha del ministro de Presidencia. Soldados con el escudo del puño y la rosa en el uniforme.

Es tal el desgaste que ahora fían el resultado electoral de mayo y diciembre al desprestigio del rival. El PP ha soltado a sus gremlins: Bendodo habla del "delirio dictatorial de Sánchez" y Ayuso lo acusa de tirano, mientras Feijóo presume de tener un proyecto sin etiquetas y sin descalificaciones. Tratan de aumentar el índice de rechazo del presidente. Y en el PSOE, para frenar el efecto Feijóo, los ministros hacen de hooligans: Calviño lo califica de extremista, Alegría de vago e Iceta de ignorante. Con esta guerra de trincheras los partidos centrales deterioran la convivencia, dividen a la sociedad y dañan las instituciones. Miran la foto del Rey con un ojo tapado.