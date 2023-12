Nunca son comprensibles los fanatismos. Ni siquiera en el futbol. Si son transingentes (y hasta saludables) las simpatías o antipatías por un determinado equipo. Sentimientos frecuentes hacia los clubes que protagonizan los llamados derbis. Pero nunca se pueden entender los fanatismos que devienen en la sinrazón. Mucho menos se puede entender esos sentimientos ciegos en la política. Decía nuestro fallecido alcalde Pedro Aparicio, admirado amigo y gran escritor que: “Hoy vivimos una democracia débil… Todo gira en torno a un hipertrófico, sacralizado y ridículo sistema de partidos”. Eso escribía hace más de una década (Pedro murió en septiembre de 2014). Hoy hubiese visto, seguramente con horror, como en el PSOE todo gira en torno al líder del partido, como hace un siglo ocurría con fascistas y comunistas, Hitler, Stalin, o más recientemente, Castro, Pinochet, Maduro, Putin o Kim Jong-un. Acaba de decir una ministra del Gobierno, de cuyo nombre no me acuerdo, que cuando el jefe del Gobierno llama a la Moncloa hay que obedecer y acudir de inmediato y no, como hace el jefe de la oposición, darle largas y no acudir. En el Gobierno y, lo que es peor, en el PSOE, tienen asumido que en lugar de un presidente de Gobierno, tienen un caudillo. Y ante el caudillo hay que cuadrarse y callar. ¿Qué hubiesen dicho los socialistas si Rajoy hubiese, como Pedro Sánchez, ido en el Falcon de la Coruña a Santiago (70 Km) para un acto del PP?

Veo en la prensa una foto en la que aparece el secretario general del PSOE de Málaga y candidato a la alcaldía, Dani Pérez, junto al retrato de Pedro Aparicio en el Ayuntamiento. Si después de haber hecho profesión de sanchismo y haber demostrado su adoración por el líder, piensa que por fotografiarse debajo de su retrato le van a caer y adornar algunas hojas de la corona de laurel de Pedro, se equivoca de medio a medio. Si alguna vez quiere conseguir algo en Málaga, ser alcalde por ejemplo, mejor que abandone su ferviente fe sanchísta y siga la línea marcada en “Mi última estancia”, la obra que recoge el pensamiento de Aparicio, dentro de su profunda convicción socialista.

En el artículo titulado “Democracia y Rencor”, Pedro Aparicio se pregunta: “¿Por qué ese reciente pudor de la izquierda para usar la palabra moral? Debemos recordar que designa principios, valores, deberes, disposición al bien común. A estos comportamientos y actitudes los llamamos también civismo, y una de sus consecuencias es la capacidad de cada individuo para valorar los hechos a la luz de la razón, rechazar ruedas de molino, desmontar consignas, detectar mentiras y despreciar la violencia verbal. El sistema democrático requiere, en suma, una mayoría de ciudadanos más amigos de la verdad que de Platón”. Atendiendo a sus escritos me pregunto ¿Qué pensaría Pedro Aparicio de Sánchez o del PSOE después del pacto con Bildu en Navarra? ¿O de que, después de estar en el poder cinco años diciendo que la amnistía no es constitucional, aplauda dicha amnistía a cambio de siete votos?

La foto de Dani Pérez es indigna para todos aquellos socialistas cuyo pensamiento coincide con el de Pedro Aparicio que nada tiene que ver con la forma de concebir la política del actual PSOES(anchista). El muro creado por el autócrata líder socialista ha dejado en la parte de fuera a los socialistas que hablan sin pudor de ética y moral.