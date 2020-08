Entre el fracaso y el ocaso

Pocos fueron capaces de predecir que unas elecciones como las gallegas trajeran consigo tal desastre para una única opción política. Pasar de la segunda fuerza a obtener cero representantes es lo que podemos llamar, y más que podemos debemos, un fracaso en toda regla. Pero la cadena de sucesos que trataban de contener y que acaban de salir a la luz no solo reflejan el referido fracaso, sino que apuntan más al definitivo ocaso.

Cuando el Partido Popular recibió la moción de censura, por parte del resto del arco parlamentario, el razonamiento fue clarísimo: un partido imputado no puede seguir en el gobierno. Y esos principios son justos y deben fundamentar la democracia. El problema surge ahora, cuando al ocurrirle lo mismo a otros se generan dudas, se tratan de esconder las pruebas, no existen las auditorías, etc. Y esto no puede ser porque, o la corrupción se desmonta como tal, venga de quien venga, o les damos alas a los corruptos para que se apunten al partido cuyos seguidores perdonen y justifiquen todo lo que les convenga a sus líderes.

Al final esto no es más que definir si el voto ciudadano puede ser manipulado o no. En una democracia asentada no puede un partido ser imputado y salirle gratis, o seguir gobernando sin dar explicaciones o, peor aun, esconder la cabeza cual avestruz. Porque los dobles sueldos ministeriales no solo sirven para ser cobrados, sino también para ser trabajados y justificados con honradez. De ahí que nadie pueda confiar desde hoy en un gobierno que conviva con un partido imputado, sobretodo si llegó al poder denunciando las imputaciones de otros. Es más, tratar de justificar que las cloacas del Estado son las responsables de tales imputaciones, cuando tal personaje ha forzado sus influencias para estar al frente del CNI, solo implicaría que uno es un desastre al frente del espionaje español.

Evidentemente gobernar con partidos de ultraizquierda hoy tiene un altísimo riesgo. Para todos aquellos países europeos, que sufrieron bajo férreos gobiernos comunistas, el miedo no les viene tanto de las ultraderechas como de las dictaduras que vivieron en sus propias carnes. Por ello el poder de los ciudadanos debe prevalecer, para que las ideologías no piensen que tienen patente de corso. Como bien afirmaría el propio Albert Einstein: "Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado".