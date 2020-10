Un gin-tonic, bien frío

La plaga de peste bubónica que asoló a Londres en 1664, ocasionando en 18 meses más de 100.000 muertos (aproximadamente un cuarto de la población de la ciudad), obligó a los que podían permitírselo -¡el distanciamiento social no estaba al alcance de la plebe!-, a huir al campo. La Universidad de Cambridge, como otras muchas instituciones, cerró, así que uno de sus estudiantes de matemáticas (se llamaba Isaac Newton y tenía 23 años), tuvo que confinarse durante año y medio en la granja que su familia tenía en Lincolnshire. Así, como el que no quiere la cosa, en pleno campo, disfrutando del aire libre, de la luz de los cielos despejados, del brillo esplendoroso de las estrellas, entre mordiscos (o viendo caer de los árboles) a una manzana Reineta o a una Pink Lady, el muchacho nos desveló el misterio de la luz (y que en la luz se apelmazan todos los colores del mundo), la ley de la gravitación universal (o sea: que la misma fuerza que tiraba una manzana al suelo desde lo alto del árbol era la que mantenía a los planetas distantes entre sí) y el orden matemático que rige la armónica y eterna danza de todos los planetas alrededor de sus estrellas. En fin, que sin grititos histéricos ni estúpidas confrontaciones, el muchacho puso punto y final a la consideración mágico-religiosa del universo (o cielo) y abrió la puerta a la ciencia moderna.

Sin tanta trascendencia, tampoco perdieron el tiempo los soldados británicos en la India, cuando añadieron agua carbonatada y ginebra a la quinina, como modo de luchar contra la malaria. Así, más o menos nació el gin-tonic.

¿Y nosotros? ¿Qué legado vamos a dejar nosotros de esta epidemia? Pienso, vuelvo a pensar… Gritos, mala educación, un espectáculo horrible de la clase política (de nuestra clase -no lo olvidemos-, la que nos representa porque la hemos elegido: aquí nadie es inocente), improvisación y oportunismo, crisis económica, crisis de convivencia… ¿Descubrimientos, inventos, grandes obras, una apuesta sostenible y bien asentada por el futuro, el final de este modo de entender la política…? Pienso y a mi mente solo llegan hechos que recordar no quiero, así que he decidido no enfadarme. Esto es lo que hay, ¡maldita sea! No todos los días surge un Newton. Me consuelo con eso. Con eso y con un gin-tonic. Ya saben: una copa de balón o un vaso ancho bien frío (como dicen los expertos: el vaso de tubo no sirve ni para beber agua); un chupito de ginebra Larios (¡hagamos patria, si es que las multinacionales tienen alguna patria!); tres trozos de hielo grandes, gordos y duros (olvídese de lo que está pensando), para mantener la copa fría, pero que no llegue a aguar a la ginebra; una tónica fría, vertida lentamente, y, al final, añada un trozo de piel de cítrico (limón o naranja), aromatizante y jugoso. Beba sin prisa, pero sin pausa (el gin-tonic se debe acabar antes de que el hielo se desmorone y lo agüe). Disfrútelo, solo o acompañado. La risa y las palabras de los otros también ayudan. Hay que olerlo, hay que saborearlo… Ese rito, ese deleite, no formará parte de los momentos estelares de la humanidad, de los que nos hablaba Stefan Zweig, pero sí de nuestros momentos más íntimos y gozosos. No todos los días se descubre el Mediterráneo. Aunque parezca contradictorio: Son tiempos salvajes y durísimos, pero mediocres. ¡Salud!