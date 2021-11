Esta guerra ya no es mía

Algo se muere en el alma (de Málaga) si se cierra el Café Central. Mi buen amigo Rafael Prado se jubila (a lo que tiene derecho, además de la edad), y con él una parte del patrimonio material e inmaterial indisolublemente unido a nuestra Plaza de la Constitución. Tengo la esperanza de que alguien le recoja el testigo a Rafael para que, en esa tribuna privilegiada, se pueda seguir contemplando a las manadas de guiris que nos visitan mientras se saborea el mejor café con churros de Málaga.

Daniel Pérez, flamante secretario general de los socialistas malagueños, nos ha dado una alegría anunciando que Pedro Sánchez ha hecho el compromiso "firme y sin vuelta de hoja" para que Málaga acoja la Expo 2027. No sé si él y sus compañeros de partido, dada la trayectoria del presidente del Gobierno, se lo creen. Prometer es fácil y el señor Sánchez nos tiene tan acostumbrados a prometer y no cumplir como a cumplir exactamente lo contrario de lo que promete. Aparte de dar el apoyo, que no le cuesta nada, ¿ha asignado alguna partida en los Presupuestos Generales para los gastos que conlleva la preparación de la Expo? Me da a mí que ha pensado que el 2027 está muy lejos y, en definitiva, a él tan solo le interesan los votos malagueños de las próximas elecciones. Es inaudito que para presumir de los logros de su gobierno nos diga: "echemos la vista atrás, veamos como estábamos hace un año y cómo estamos hoy". Pero ¿por quién nos toma? Hace un año estábamos todos encerrados.

Es curioso que en Andalucía, Espadas arremeta contra Juanma Moreno acusándole de ser prisionero de Vox y, a la vez, vota con Vox para tumbarle el presupuesto. Esta y otras tantas cosas más que no entiendo. Los fiscales arremeten contra la fiscal general acusándola de parcialidad ¿Qué esperaban de Dolores Delgado siendo militante del partido socialista y ex-ministra de Justicia con Sánchez? ¿Y no son tintes dictatoriales, a lo Maduro, que PSOE y UP eliminen, del listado de comparecientes de la Comisión de investigación de vacunas del Congreso, a todos los propuestos por la oposición? Han descartado la comparecencia de Darías, ministra de Sanidad, Salvador Illa, su antecesor, y también, el famoso Simón, algo que ha provocado que no asistan los partidos opositores. Lógico. Si solo van a comparecer los bedeles del Parlamento que pregunten los del régimen.

Confieso que no entiendo qué está pasando. Quizá soy viejo para entenderlo y la democracia en la que yo creía nada tiene que ver con la de hoy. ¿De qué sirven la experiencia y los valores en estos tiempos? El gran historiador griego Polibio, que se empeñó en explicar cómo pudo imponer Roma su hegemonía en todo el Mediterráneo, escribió: "¡Hay que ver a estos romanos, el respeto que tienen a sus muertos! ¡Cómo ellos asumen todo lo que éstos han hecho y hacen de ellos plataforma y sostén para encumbrarse en la vida política con verdadero orgullo! Es un pueblo que está ufano de sus mayores, de sus ancianos. Así debían ser los griegos".

Me ha tocado vivir en un mundo como el de los griegos, aunque reconozco que siempre me atrajeron más los romanos. Soy, como decía el poeta, un: "Soldado involuntario en una guerra / ya prevista. Aquí pan y después tierra. / Estoy, soy y seré. Ya no pregunto." ¡Qué le voy a hacer, esta guerra ya no es mía! En ella solo me queda el poeta, algo de pan y mucha tierra ¡Qué más quiero!