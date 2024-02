Dice la sabiduría popular, o sea El Refranero General Ideológico Español, que “tras la noche de la mentira, amanece el día de la verdad”. La verdad es hija del tiempo, al final todo se sabe y por eso se hace imposible mantener un Gobierno a base de mentiras y secretos. El ex ministro Ábalos, otrora hombre todopoderoso de la confianza del presidente Sánchez, fue abatido sin esperarlo, fulminado por aquel que él había llevado a la Secretaría General del PSOE y posteriormente a la Moncloa. Aunque con toda la razón, en virtud de la doble vida que según parece llevaba Ábalos junto a su mano derecha y guardaespaldas, Koldo, expresidiario por otra parte. El caso es que el ministro cesado debió cabrearse un poquito. Y no es de dudar que éste sabe bastante más cosas de las que Sánchez desearía. Entre otras cosas porque el Gobierno ha sido absolutamente opaco y arbitrario en sus decisiones y Ábalos estaba al tanto de todo, pero también posiblemente porque la ex de éste era, siendo aún pareja, muy amiga de Begoña, la esposa del presidente que no ha ocultado que trabajaba con empresas relacionadas con las ayudas extranjeras, fundamentalmente las de Marruecos.

Hay preguntas que aún rondan en el aire bajo sospecha de asuntos turbios y extraños. El PSOE, desde siempre, ha sido un leal y firme defensor de los derechos del pueblo saharaui ¿Cómo y porqué, sin encomendarse a dios ni al diablo, por su cuenta y riesgo, entrega el Sahara al rey de Marruecos? Un cambio que tiene, además, consecuencias negativas para los intereses geopolíticos de España. ¿Qué le debe Sánchez a Mohamed VI? ¿O qué información tiene el rey marroquí para que Sánchez haya de plegarse a sus deseos? El espionaje telefónico de Pegasus hace que planee la sospecha. ¿Qué pasó con el caso Delcy? ¿Dónde fueron a parar las maletas y qué llevaban dentro? Todo un misterio que conoce muy bien Ábalos.

El caso Koldo, un segurata de puticlubs, íntimo amigo y asesor del exministro Ábalos ¿En qué le asesoraba? ¿En elegir a las putas? Pues fue elevado, ni más ni menos que a consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021. ¿Acaso Ábalos no sabía la formación y la calaña de su amigo? Pero, lo que es peor ¿El presidente del Gobierno no está informado de los nombramientos de ese nivel que hacen sus ministros? Aguantó hasta que ya le comenzaron a llegar denuncias de la doble vida que llevaban ambos y temió el escándalo que le podía venir. Creo que este caso va a terminar convirtiéndose en el hilo que nos lleve al ovillo de la verdad. Porque o el presidente se aviene a las demandas de Ábalos y éste a las de Koldo, o tirarán de la manta. Resulta de chiste que, ante este caso, Pedro Sánchez haga una declaración diciendo textualmente: “La lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quién caiga”. Eso lo dice quién ha indultado y está en proceso de amnistiar a defraudadores, prevaricadores, malversadores y golpistas. Seis votos, para él, valen más que toda la impunidad para la corrupción. Y mientras en el PSOE acojonados porque al partido no le queda un rincón de España donde gobierne, tan solo el Page y es el disidente.