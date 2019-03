La hora de la sanidad

Cuatro hospitales de Málaga -el de Antequera, el Clínico, el de la Axarquía y el Regional- están entre los ocho donde más hay que esperar una operación de toda Andalucía. Con estos datos y con la ratio archiconocida de que la provincia es la que menos camas hospitalarias tiene por habitantes de la comunidad autónoma, se hace necesaria una apuesta desde la Junta por la sanidad malagueña. Las iniciativas que se tomen en ese sentido deben tener en cuenta además, no sólo la afluencia turística estival, sino la población no empadronada que no figura en las estadísticas, pero que también consume recursos sanitarios.