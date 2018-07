Y hoy Casado en Fuengirola

Las primarias del PP no paran de dar juego político en estos primeros días del verano. Si ayer Bendodo pedía integridad e integración en la lista más votada, la de Soraya Sáenz de Santamaría, y De la Torre decía no tener claro su candidato en caso de segunda vuelta, hoy Pablo Casado lleva "la ilusión" a Fuengirola. El candidato se reúne, según la convocatoria, con alcaldes. El de Málaga, aclaró anoche por Twitter que "si no viajara mañana a Nueva York (para reuniones e intervenciones en Naciones Unidas el lunes 9 y el martes 10) asistiría al acto [...] para oír sus propuestas".