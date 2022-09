Que las sentencias hay que acatarlas es un principio básico del estado de derecho, pero eso no quiere decir que siempre gocen de la conformidad de todas las partes. Discrepar de una sentencia es algo lógico, normal y casi frecuente. En el caso del caso de los ERE esas discrepancias alcanzan mayor y más profundo significado. Un procedimiento que desde un principio ha sido trufado de interpretaciones políticas, con continuos incidentes procesales, con una instrucción polémica, con cambios de jueces, con enfrentamientos con los fiscales, con fraccionamientos discutibles y con resoluciones contradictorias, difícilmente podía culminarse con una sentencia sin adherencia e interpretaciones políticas. De hecho, procedimiento y sentencia han sido un elemento de confrontación política durante más de una década. Por tanto, parecía evidente que la resolución del Tribunal Supremo no iba a terminar con el debate político ni encontrar la conformidad general.

A ello hay que unir el voto particular de dos magistradas: califican como salto en el vacío el argumento central en el que se apoyan los otros tres juzgadores para condenar a algunos de los políticos procesados; esto es, que los responsables autonómicos conocieron la existencia de las irregularidades, algo sobre lo que no existen pruebas concluyentes. Es, por tanto, una línea muy fina, discutible y polémica el sustento para dictaminar una sentencia condenatoria y por un solo voto de diferencia. Esto alimenta aún más el debate político y jurídico que desde luego no ha concluido.

El indulto solicitado por Griñán pertenece a otro aspecto de la cuestión, ajeno a esa polémica. En la solicitud de gracia no se cuestiona la sentencia, ni se discute la legalidad y legitimidad del tribunal, ni se refuta el fallo; todo eso se acata y se respeta. El indulto se basa en una cuestión personal, en la que se trata de poner en valor la trayectoria profesional y pública del condenado, su servicio en la Administración y su ausencia de ánimo de lucro en los hechos por lo que se les condena. No se debería, pues, continuar la polémica política que ha acompañado a este procedimiento y sostener a priori la misma actitud condenatoria que algunos mantuvieron desde el principio, sino acercarse a la cuestión, condenados ya los hechos y las actuaciones, desde un prisma exclusivamente personal, sin adherencias partidarias. Así, quizás, sería más fácil despojarse de prejuicios y admitir la conveniencia de la medida solicitada.