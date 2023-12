La inocentada de Juanma

Papa Noel le ha gastado una mala pasada al presidente de la Junta de Andalucía. Con nocturnidad y alevosía, el gordinflón navideño incluía en el orden del día del último Consejo de Gobierno del año, una subida de sueldo para Juanma, nada más y nada menos que de 15.000 euros, un 22 por ciento más de lo que venía cobrando, por lo que pasará de ingresar unos ‘humildes’ 71.667 euros, a 87.333, cantidad esta mucho más acorde a los desvelos de nuestro procer para con nosotros. Conociendo la ‘moderación’ y la ‘austeridad’ de nuestro presidente, estoy convencido de que semejante incremento salarial ha sido una malvada inocentada de Papa Noel, porque seguro que él no quería, aunque ya puestos, cuando se encontró el asunto sobre la mesa, seguro que pensó que no era cuestión de desairar a Santa Claus, rechazando un ‘regalo’ más que merecido, a la luz de los méritos cosechados por Juanma en la sanidad, la educación o el medioambiente andaluz.

Dicen las malas lenguas que está muy feo que Papa Noel se haya saltado a la torera el presupuesto autonómico, donde no se contemplaba esta subida, y sí más bien una congelación de los salarios para los altos cargos y los miembros del Consejo de Gobierno. Pero para eso están las inocentadas, ¿no?

La verdad es que no ha estado demasiado acertado Santa Claus con ese subidón de sueldo para Juanma, porque como muy acertadamente le han recordado su reno Rudolph, y los elfos de Rovaniemi, queda nada más que regulero, que el presidente de la Junta pase a ganar más de siete mil euros al mes, mientras que el sueldo medio de los andaluces apenas si supera los 17.000 euros anuales, que viene a ser un pelín más de los que a Juanma le han subido el sueldo.

Seguro que él no quería, porque conociendo su moderación, Moreno no habría aceptado jamás ese pedazo de salario, sabiendo que el 40% de sus paisanos están en riesgo de exclusión social, que la pobreza infantil ha aumentado 1,5 puntos en Andalucía en el último año, que un 29,4% de los niños y niñas andaluces se encuentran en situación de pobreza, que el 43,3% de los hogares monomarentales en Andalucía están en riesgo de exclusión, que más de un millón de andaluces se desesperan en las listas de espera sanitarias, o que por tercer año consecutivo, según el INE, Andalucía aparezca como la última Comunidad Autónoma en términos de Producto Interior Bruto per capita. Así que ,visto lo visto, menuda faena le ha hecho Papá Noel a Juanma con su subida de sueldo.