No insulten a Federico

No me había repuesto aún del soponcio que me produjo la noticia de que la Junta de Andalucía está creando un denominado Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia, al que sospechosamente otorga las mismas competencias y funciones que nuestro maltratado Parque de las Ciencias, cuando se me disparó la taquicardia al enterarme de que el Hijo Predilecto de la provincia de Granada, a la sazón Presidente de la Junta de Andalucía, maltrata miserablemente a la mejor orquesta de nuestra Comunidad, que no es otra que la de Granada, a la que destina la ridícula cantidad de 1,8 millones de euros, casi dos millones menos de los 3,6 que recibe la orquesta de Sevilla y un millón menos de los 2,8 presupuestados para la de Málaga. Para no liarnos, que Bonilla destina a la OCG menos de la mitad del dinero que llega a la orquesta de Sevilla y un tercio por debajo del que recibe la de Málaga.

Pues bien, si creen ustedes que la taza de sobresaltos estaba más que colmada, en esta semana en la que conmemoramos el 44 aniversario de aquel 28F, en el que los andaluces dijimos alto y claro que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, están muy equivocados.

El mismísimo Día de Andalucía nos enterábamos de que el presidente de la Diputación y del PP, Francisco Rodríguez, había nombrado director del Patronato García Lorca, a un amigo suyo que fue candidato a la alcaldía de Armilla y que hasta ese día ejercía como portavoz de su partido en dicho Ayuntamiento. Ese nombramiento no tendría nada de particular, si no fuera porque el beneficiario del mismo, Antonio Membrilla, es un auténtico negacionista de la memoria democrática y ha dedicado numerosos mensajes en sus redes sociales a burlarse de la misma y de las leyes impulsadas para recuperarla en los últimos años, calificándola de “memez histérica”.

Hay que tener muy poca sensibilidad, mucha desfachatez y una grosería digna de mejor causa, para nombrar como responsable del museo de la casa natal del poeta asesinado por los golpistas, cuyo cadáver sigue en paradero desconocido, a quien ha dedicado numerosos mensajes ridiculizando la Memoria Histórica.

El PP, que goza de una holgadísima mayoría absoluta en la Diputación, está demostrando, sin ningún género de duda, que no necesita a Vox para implementar sus políticas, quizás porque son las que laten en su interior, pero por favor, señor Rodríguez, no insulten a Federico, colocando como custodio de buena parte de su legado, a un negacionista de manual.