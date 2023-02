Estoy convencida de que el cabreo por los beneficios de récord de las grandes compañías de servicios de este país (incluidos los sueldos caídos del cielo de sus directivos) no es tanto por el shock del titular en sí (que también) como por las situaciones de rehenes (entre impotentes e imbéciles) que vivimos a diario cuando te topas con un muro de incompetencia. Y, cuanto más grandes, peor. Ejércitos de robots al otro lado del teléfono (poco importa si es inteligencia artificial o corre la sangre por sus venas) capaces de hacerte desesperar por su falta de empatía. Podría poner mil ejemplos pero les dejo que piensen en los suyos. Sí, justo de aquello que le enervó hace unos días...

Pero me gustaría situar el debate en la cara b del problema. En el de la calidad del servicio. Ganan dinero, bien, pero ¿vale lo que cuesta? Resulta complicado pensar que el Gobierno (PSOE-Podemos) pueda llegar a un acuerdo con autonomías como la andaluza (PP) en un tema de tanto tirón electoral a tres meses de las municipales y menos de un año de las generales. Que se meta la mano en el bolsillo de las grandes corporaciones o se toque a sectores estratégicos que han escrito su historia desempeñando con maestría su papel de lobby.

Los ciudadanos (usuarios-compradores-votantes) no somos tontos. Hace mucho que miramos el precio de la luz antes de encender el horno, rastreamos los días sin IVA de los grandes centros comerciales, priorizamos las marcas blancas o nos vamos, directamente, al súper de en frente. No hace falta que nos ilumine ahora el ministro Planas con estos tips de ama de casa. Son atajos y parches, no soluciones. Y, sobre todo, no suavizan la prepotencia de quienes se ven moviendo los hilos de la marioneta.

Si nos vamos a otro terreno, el de los medios de comunicación, todo esto tiene mucho que ver con el espejismo de pluralismo en que vivimos. La utopía de la Sociedad de la Información: hemos colapsado de actores el tablero mediático (de intrusos en muchas ocasiones) pero no hemos mejorado nuestra dieta informativa. Al contrario. Estamos más perdidos y desconcertados que nunca. Dice el último Digital News Report que crece alarmantemente el número de personas que huyen de las noticias. Siete de cada diez internautas confiesan que se evaden de forma premeditada (news avoidance). Y a menor renta y nivel educativo, mayor es la desconexión. Fatiga y desconfianza frente a los intocables. Y no solo del Íbex.