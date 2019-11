Sostiene el Colegio de Economistas que, en plena desaceleración mundial, Málaga se prepara para experimentar un crecimiento económico del 2,6%, sostenido esencialmente en el turismo. Y tal parece ser el entusiasmo que el informe donde se desgranan las cuentas señala a Málaga como una verdadera isla de prosperidad en un mar de inquietud. Añade el estudio, eso sí, que la construcción no avanza lo que debiera y que a lo mejor los precios de la vivienda se desinflan un poco, aunque sé yo de más de cuatro inquilinos que no van a recibir esto precisamente como una mala noticia. Sí, en fin, lo que más me llama la atención de todo esto es el entusiasmo, los matices de engrandecimiento, la satisfacción con la que Málaga aparece prefigurada como poco menos que un paraíso fiscal, meta usted aquí sus dineros que no se arrepentirá. Luego sucede que, bueno, si de verdad este esplendor se sustenta en el turismo, entonces lo hace en un sector marcado a fuego por la estacionalidad, en el que la calidad de los sueldos y los contratos es la que es. Fuera de la temporada alta (y la lluvia de estos días nos recuerda que, maldita sea, existen las épocas de vacas flacas por mucho que presumamos de tener sol todo el año) asistimos invariablemente, ya lo sabemos bien, al desempleo, las bajas y la menor cotización, pero no pasa nada porque volverán las oscuras golondrinas y la economía, ella, prístina y triunfante, saldrá de nuevo victoriosa. Más aún, resulta que Málaga es una de las ciudades donde menos crecen los sueldos en España y donde, al mismo tiempo, más crecen los precios del alquiler, lo que al cabo resulta consecuencia lógica de un modelo económico que condena a los ciudadanos a la servidumbre y a los eternos contratos de seis meses con tal de que las cuentas sigan saliendo en el próximo informe. Con el 40% de los asalariados percibiendo el sueldo base no podemos ir muy lejos, con lo que se consuma la gran paradoja: la economía va de lujo en Málaga pero no para los malagueños. Ellos, salvo que pertenezcan a la minoría privilegiada que sí le encuentra sentido a todo esto, se quedan fuera. Ah, lo siento.

De modo que no resulta fácil advertir el objetivo de todo este entusiasmo. Sin alternativas en lo relativo a modos de producción, sin apuestas serias para la industrialización (la situación en el PTA en cuanto a salarios, contratacionesy condiciones laborales no es muy distinta, ni mucho menos, del panorama general), sin aparente solución para la dolorosa desconexión entre la sociedad malagueña y su universidad, con la precariedad en alza, el desmantelamiento de servicios básicos y los costes en cimas cada vez menos accesibles, todo parece indicar que lo que de verdad estorba a la economía malagueña son los malagueños. Porque, si se ponen tontos, siempre habrá quien acepte poner copas catorce horas al día por quinientos euros y estar fresco como una lechuga a la mañana siguiente. Y esto, ay, casa más que bien con el empeño en lograr una ciudad de clientes, no de vecinos. Favorable a los turistas, no a los ciudadanos. Ahórrennos, por favor el entusiasmo. Hasta que todos salgamos beneficiados.