De jeque a Moro

No soy un apasionado del fútbol, ni soy experto en los dimes y diretes (frecuentemente subidos de tono) que surgen en torno al balompié. No soy ni hincha ni aficionado. Lo cual no quita que pueda -y de hecho a veces lo hagoH disfrutar viendo un partido de futbol y que, en cierto sentido, comprenda la pasión que otros sienten, lo que ha convertido al futbol a través de los años en el referente identitario de muchas personas, incluso de una ciudad o de un país. Y aquí entra el Málaga, el Málaga CF, y Málaga y los malagueños y los malaguitas… y el jeque Al-Thani. Por cierto, "Jeque", es un título de origen árabe aplicado a líderes religiosos o políticos y a personas prominentes, generalmente hombres de negocio y con dinero. O sea, que a un árabe pobre y desgraciado nunca le llamaremos "jeque", pues con el apelativo de moro, ya tiene suficiente -con la palabra ("moro"), de origen grecolatino, que significa negro o moreno y que designaba a los habitantes de la antigua Mauritania, solemos referirnos peyorativamente a los árabes en general, en especial a los que son pobres y necesitados… Pura aporofobia, rechazo al pobre, en tanto que tal, con la coartada prejuiciosa de que de él no se puede esperar nada bueno.

¿Y qué ha hecho nuestro Al-Thani para merecer esto? ¿para pasar de Jeque bienhechor, bueno, benefactor, repleto de billetes, al que todo el mundo querría tener como vecino… a moro, pobre, sucio, maloliente, seguramente amigo de lo ajeno, cobarde, y no sé cuántos otros sapos, todos ellos despreciables? Lo historia es bien conocida, sobre todo por los malagueños y malaguitas, y se puede resumir así: Al-Thani aterriza en Málaga en 2010, se hace cargo de la deuda que el club arrastraba, no escatima esfuerzos (económicos) para dotar a la plantilla con excelentes jugadores -Julio Baptista, Van Nistelrooy, Joaquín Sánchez, Santi Cazorla, Toulalan…-, y sitúa al equipo a dos pasos de plantarse en las semifinales de la máxima competición europea de fútbol, todo lo cual convierte a Al-Thani en un "semi-Dios", al que se le quieren facilitar toda clase de negocios en la costa, a la par que, el propio ayuntamiento, le dedica una rotonda. "¡Viva el Jeque!" -esa era la consigna-. Ahora, con el Málaga CF en segunda división, con la perspectiva de que puede bajar a segunda B e, incluso, desaparecer, las cosas han cambiado radicalmente y el Jeque clamorosamente ha dejado de ser "el Jeque" y se ha convertido en el "moro" al que nadie quiere.

En fin, como se ve, las palabras no solo sirven para designar las cosas, sino también para cualificarlas, para situarlas a la distancia espacial y emocional que creemos que más nos conviene. Porque el mundo -en parte- es una fantasmada: un cuento que también se construye con palabras, pero detrás de las palabras llegan los actos -¡y estos no son cuentos!-, a veces en forma de barbarie. ¡Cuidémonos de las palabras!