A por la justicia

Además de hacer fiscal general a su exministra de Justicia, Sánchez acometió el primer intento de invasión de uno de los poderes del Estado por el ejecutivo con una proposición de ley para ignorar a la oposición y rebajar, a conveniencia de sus intereses políticos y posibilidades aritméticas, las mayorías precisas para nombrar a los miembros del CGPJ que corresponden al Legislativo. Desde Bruselas llamaron la atención al respecto, invitando al ejecutivo español a navegar hacia la despolitización de la Justicia, más que hacia la invasión de la misma. Sánchez aparcó el cañón obligadamente, aunque guardó esa bala.

Llega ahora el segundo amago del PSOE contra el poder judicial. Junto a Podemos han registrado una proposición de ley para evitar que el actual gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos estando "en funciones". A los miembros del CGPJ les achacan un nuevo agravio al socialcomunismo gobernante por seguir ejerciendo sus competencias, aunque los partidos políticos no cumplan con la suya de renovar lo que lleva tiempo vencido. Dos años sin acuerdo del Congreso como justificación para ir contra la Constitución, atacando la independencia de uno de los tres poderes del Estado.

Que se dejen de propaganda y asertos bolivarianos de nueva mayoría, PP inconstitucional y otras gaitas. Lo que realmente ansía el sanchipablismo gobernante es someter la independencia de la Justicia. Que la voluntad del ejecutivo invada con sus jueces preferidos juzgados o salas. De ahí el cabreo de Pedro y Pablo, viendo cómo el CGPJ sigue nombrando titulares para plazas vacantes. Nada advierte la ley al respecto de no poder hacerlo a quien, no por su culpa, no ha sido reemplazado en el plazo ordinario establecido.

Declaran, pues, con su actitud, una voluntad autoritaria y anti europea, al pretender, asimismo, revocar con efecto retroactivo todos los nombramientos efectuados "en funciones" por el CGPJ. Como si los nombrados para el gobierno de los jueces tuvieran que estar sometidos al mandato imperativo de los partidos que los proponen. Van contra la línea de despolitizar la Justicia marcada por la UE, para chantajear al PP.

Cuando Iglesias aspiraba a gobernar blandiendo su demagogia al uso, proponía la "elección directa por el pueblo" en su programa, aquel con el que concurrió en noviembre de 2019. Declaraba entonces su rechazo "al reparto de sillones entre la casta política". Justo lo que ahora quiere hacer él. Otra mentira para sus mochilas.