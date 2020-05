Tres kilos más y menos

La playa ni estaba desierta, ni el mar bañaba su piel. Muchos paseantes habían cogido su mascarilla y sombrero para calentarse al sol. Mojada brillaba esa hoja de papel en la arena. Escrita a mano en boli azul. Enmarcada con un filo verde y cerezas impares. La lista de la compra. Iniciada sin prisa y finalizada de mala gana. Caligrafía redondeada y disciplina para seguir el margen rayado con precisión de tabulador, escrita o dictada en redondillas. Un recordatorio extraviado. La memoria comienza por el jamón york y la cervez- con guión, sin completar la palabra como si fuese un pecadillo. Porque al escribir agua con gas solo faltan las burbujas. Sigue el pollo, salchichas, queso rallado (no parmesano). Guacamole, salami, guisantes y macarrones. La estela de la pasta deja el dulce rastro del chocolate blanco y anacardos crudos. Pienso en si lleva un criterio de examen a vistazo de nevera o lo que le pide el gusanillo tras escrutar las baldas en una cocina de frentes de armario relucientes. Espárragos verdes y dos peras. Aquí llegamos al regaliz rojo relleno blanco y se corta la serie. La saga continúa con la palabra ajo escrita de mala gana como un ojo, lo cual me da a pensar que ha habido un reproche de por medio. Que no se olvide la mozzarella oscurecida con un borrón, ni el blanqueador Kalia. Cosas de la mente asociativa, a una mancha se sucede el detergente.

Y los mosquitos, las bolsas de basura y una mopa creo leer. Me siento espiando a una cabra mecánica por el supermercado. Tarareo lo del Lichis con María Jiménez: "Tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces, un príncipe, un dentista, ¡tú! Te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro". Sigo las huellas en la arena imaginando la autoría de esta artesanía doméstica y unisex: una joven pareja confitada en las primeras discusiones, un asistente doméstico lejos, lejos de su hogar. Sigo evaluando el caprichoso valor nutricional y kilo calórico de esa dieta.

En esta encerrona dicen que hemos engordado una media de tres kilos de grasa corporal por alma. Los comparo con los otros tres kilos, los tres millones de trabajadores en paro que amenaza el postcoronabicho y nublo un precioso día en el que según la Aemet que va a granizar.