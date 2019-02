La lista de Daniel Pérez

Guardadas las formas, el PSOE ya ha dado a conocer a los integrantes de la candidatura de Daniel Pérez a la Alcaldía de Málaga. Sin sorpresas.

Daniel Pérez es un político trabajador, malaguista y cofrade, que parece que son sellos imprescindibles para no levantar sospechas. Pero hasta ahora no se le conoce una sola idea propia sobre la ciudad que piensa gobernar.

Se ha limitado a respaldar lo que decían los jefes de su partido, que para eso lo han colocado en ese puesto de salida y hace un año le despejaron a la Junta a la posible competidora.

No cabía, por tanto, esperar sorpresas sobre quién podría llevarse de número 2. El teórico fichaje estrella. Si hubiese elegido a alguien con más fuste, trayectoria profesional o desparpajo político y de comunicación que él, inmediatamente habría surgido la gran pregunta: si la número 2 tiene más gancho que el cabeza de lista, ¿por qué no alterar el orden?

Pero no ha lugar a la interrogante. Begoña Medina, una concejal con experiencia y que no le dará ningún problema, porque nunca aspirará a sustituirle si los resultados son malos, es la elegida. Luego salva del desastre de la pérdida de la Junta al ex delegado Mariano Ruiz Araujo. Todo queda en casa.