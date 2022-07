No llamen fascistas a los izquierdistas

Se podría dibujar una caricatura en la que las malas bestias de la izquierda abertzale fueran quienes corrieran por las calles de Pamplona tratando de empitonar, traicioneramente y sin nobleza en la embestida, a los demócratas de verdad -no a los que se tienen por tales, pero pactan con los pos o filo terroristas- que tienen el valor de hacer política allí. Sucedió al término de la procesión de San Fermín. Los agresores fueron los abertzales (traducción literal: "amantes de la patria") y los agredidos, el alcalde y los concejales de Navarra Suma más algún clérigo y tres policías municipales que intentaban protegerlos del linchamiento. Les insultaron, escupieron, amenazaron y pegaron. A los de Bildu les aplaudían mientras alguno saludaba a los atacantes.

Como los imbéciles y los manipuladores abundan por el norte vasco y navarro y por el noroeste catalán más que por el resto de España incluso en estos tiempos de gobierno social-sanchista y podemita, la Junta de Portavoces municipal ha hecho una declaración, aprobada por Navarra Suma y los socialistas navarros con el voto en contra de Geroa Bai y la abstención de Bildu, en la que se dice: "La Corporación, el Cabildo Catedralicio y el resto de la comitiva ha sufrido una agresión de carácter fascista protagonizada por la izquierda abertzale en la subida de la calle Curia". Vamos a ver, criaturicas, ¿hasta qué punto hay que haber caído en la trampa para decir en una misma frase que la agresión perpetrada por la izquierda abertzale fue fascista? ¿La izquierda radical nacionalista y el fascismo son una misma cosa? Es conocido el truco: fascista es el mal absoluto sin color político. ¿Qué la extrema izquierda nacionalista se pone más burra de lo que es? Entonces ya no es extrema izquierda, sino fascismo. Y todos tan contentos. La izquierda y la extrema izquierda nunca cometen burradas porque quienes las hacen son fascistas según los socialistas navarros y Navarra Suma (UPN+PP: los agredidos, que ya hay que ser tonto para llamar fascistas a los izquierdistas radicales que te atacan).

El bueno del alcalde de Pamplona insistió en ello denunciando que allí no se ha acabado con la violencia y con el miedo, y que "eso es falta de libertad, eso es fascismo". No caiga en la trampa, señor alcalde. EH Bildu y los abertzales no son fascistas, sino izquierda radical nacionalista. Llamemos a las cosas por su nombre.