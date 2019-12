La pasada semana leí una genial entrevista al sicólogo Edgar Cabanas que desmitificaba los libros de autoayuda y esa enfermedad del siglo XXI que es la felicidad impuesta e impostada. El ser feliz como una actitud vital. Dicho de otro modo: si no eres feliz es porque no quieres. Traducción desde la otra orilla: tú eres el responsable de tu infelicidad. Y como la industria de los libros de autoayuda en el último año superó los 120 millones de euros, nos encontramos con que el tipo que no es feliz también está fuera de onda. Metaconclusión: si no eres feliz eres culpable de ello y de ser la oveja negra de este mundo flower power cada vez más de oropel.

Y si esto lo focalizamos en los niños, cada vez menos capaces de gestionar la frustración, cada vez con tantas posibilidades de ocio a mano que han desnortado su brújula emocional, podemos echarnos a temblar con las generaciones que vienen: personas de alegrías artificiales y daños irreparables, puesto que si la felicidad es una manera de ser y globalizada, las ovejas blancas serán todas clónicas y las negras, más apestadas aún.

Solo se me ocurre algo tan peligroso como banalizar la felicidad: hacer lo propio con su némesis, la tristeza. Me viene a la mente eso de "niño, por eso no se llora", típica frase de madre en un intento por quitar hierro o drama a la pena de su hijo (que tampoco es real, sino un disfraz sobre su incapacidad emocional para soportar que las lágrimas rueden por la cara de su niño). Sé feliz porque sí y no llores por lo que te da pena. ¡Menuda bomba emocional de mensaje! Si los inquisidores hubieran sido siquiatras, por ahí irían los tiros de su tortura.

En una sociedad cada vez más cíborg, urge enfatizar más en vivir cada sentimiento de manera intensa y caduca. Felicidad, pena, melancolía, euforia, risa, vacío… Todas ellas son dosis, no estados, y es precisamente la suma de todos esos sorbos lo que define la vida. La vida es cambiante, una noria que te llevará a pasar todos esos estados, y cualquiera de ellos mal gestionado se atragantará por igual. Una felicidad de mentira (como la que vemos a diario en las redes por miedo a sentirnos desplazados, raros o, peor aún, que la gente concluya que no tenemos una vida superguay) puede ser tan peligrosa como una depresión. Igual que una pena bien vomitada puede ser tan reparadora como un festival de carcajadas.

Quién sabe, igual dentro de poco las clínicas de sicología tienen por pacientes a coleccionadores compulsivos de mensajes en azucarillos, profesores de coaching que quieren limpiar su conciencia ante tanta estafa emocional o personas que han olvidado cómo se lloraba.