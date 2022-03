Ayuso siempre tiene las cosas claras y sabe distinguir lo realmente importante. Se lo dejó claro a los medios de comunicación a la salida de la Conferencia de Presidentes. Lo primero es lo primero y "las conferencias son muy deslavazadas y no puede ser que acaben a las cinco de la tarde de un domingo". A esa hora uno se hecha la siesta. ¿Qué es eso de atender a los medios de comunicación a hora tan intempestiva? En su opinión, a esa hora no hay manera de hacer llegar a la opinión pública lo que uno quiere proponer. Y supongo que será así porque la verdad es que no la he entendido.

Y no la entiendo porque, manifestadas sus quejas por las horas a las que se fue a casa, su critica versó sobre la dificultad de conocer el número de ucranianos que están llegando a Madrid. Y es que a mí me parece una consecuencia lógica de que tampoco sepamos cuántos están saliendo y cómo lo hacen. Para ella, la llegada a lomos de voluntariosos taxistas le dificulta mucho el trabajo y es harto reprochable que el gobierno no haya sido capaz de decirle en dos semanas cuántos de los más de cuatro millones de refugiados salidos en estampida tienen pensado recalar en su comunidad. Como tampoco entiendo su correlación de peticiones. Si es lógico que pida ayuda económica para poder atenderlos y manifieste que no pueden afrontar los gastos si el gobierno no actúa, no lo es que a reglón seguido pida la reducción de todos los impuestos al gas, la electricidad y los hidrocarburos. Una cosa son sus problemas y otros los de todos los ciudadanos. Pero ¿para qué vamos a matizar? A la presidenta se le veía titubear entre los verbos suprimir y eliminar, pero nuca al conjugar el verbo pedir. Claro que, puestos a eliminar, reconozco que fue rotunda en su petición de acabar con el gasto en políticas de igualdad. Aunque tampoco sea lógico que su apoyo a las familias pase por la supresión de las inversiones en guarderías, el sistema de atención a la dependencia o el fomento del empleo. Políticas que lógicamente apoyan a estas y están incluidas en los 20.000 millones de euros que proponer repartirnos a mochas.

Sin saber qué se dijo en esa Conferencia, es lógico pensar que todos llegaron con la idea de que nos hemos metido en una guerra y salieron pensando en cómo salimos lo mejor posible. Isabel llegó teniendo claro que la que le importa es la suya, aunque no sea lógico que así salgamos bien de la nuestra.