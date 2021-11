Las luces de Navidad

Que digo yo, doña Rosita, que antes las cosas eran más sencillas. Me refiero a cuando la única competición europea de verdadero interés era la Copa de Europa y el Madrid las ganaba del pie de Di Stéfano. No como ahora, que te das una jartá de mantecados e inmediatamente te enteras que existe una clasificación internacional de las mayores ingestas de dulces navideños en la que tú no apareces porque no has pagado la cuota de inscripción. Y es que antes las cosas eran más serias y objetivas. A usted le podía gustas más el Barça, pero la Champion era la Champion. Y le digo esto porque acabo de leer que el ayuntamiento de Málaga se ha felicitado públicamente después de quedar entre las veintiún ciudades europeas con mejor iluminación navideña. Que también es un número raro para hacer una clasificación. En la web de viajes que organiza el ranking, previo pago del correspondiente importe por participar, Málaga está por delante de Vilnius y Madrid, y solo por detrás de dieciocho. Que intuyo que habrán pagado más. Porque ya sabe usted que, en este mundo de Dios, nada es gratis. Ni siquiera en Navidad. Aunque también es cierto que, si la iluminación de estas dos ciudades es la que se refleja en las fotografías que aparecen en el portal, me cabe la duda de si después de pagar la publicidad no les quedó dinero para el fotógrafo o para guirnaldas de lucecitas.

El caso es que ahí estamos. Por delante de esas dos grandes urbes y, sobre todo, por delante de Vigo, que ni aparece. Su alcalde se ha negado a pagar a los organizadores del "concurso" y se deduce que ha preferido gastarse el presupuesto en bombillas. ¡Hay que tener luces para eso! Aquí, preferimos innovar. Que ya sabe usted que esta es una ciudad que además de la vocación lúdico-festiva también tiene la tecnológica. Ayer por la mañana, sin ir más lejos, pasé por las Cuatro Esquinas en el Palo y vi el árbol luces navideñas y forma piramidal que están instalando cerca. Por un momento me ha asaltado una duda. ¿Se trata de una forma evocadora de la pirámide de calle Alcazabilla o es una meditada estrategia para subir en el ranking con un diseño moderno e innovador? Aunque, también puede ser que nos hayamos quedado sin fondos para comprar un pino cónico, como los de toda la vida. En cualquier caso, lo primero es sacar pecho y ponerse medallas. Como ya le leímos al profesor Shameless, aunque sea pagando la correspondiente cuota.