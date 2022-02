¡La madre que los parió!

Pocos inicios de libros tan hermosos como este: "Todos los niños crecen, excepto uno. No tardan en saber que van a crecer y Wendy lo supo de la siguiente manera…". En esa curiosa acepción de debilidad que significa gran afecto hacia una persona o una cosa, Peter Pan es una de mis afortunadamente muchas debilidades desde que vi la película de Disney con tres años, desde que oí una y otra vez el disco-cuento de RCA con el doblaje latino dirigido por el gran Edmundo Santos que incluía las canciones Volarás, volarás, Oh, la vida de los piratas, Por qué decimos Au o Por donde tu vayas y desde que descubrí la belleza de las obras originales de Sir James Matthew Barrie, la versión primera teatral de 1904 y las novelas de 1906 (Peter Pan en los jardines de Kensington) y 1911 (Peter Pan y Wendy). La nuestra es una larga amistad.

Pues he aquí que tras tantos años de lecturas de las obras de Barrie y de visionado de la película de Disney me dispongo a verla por primera vez (porque con los niños siempre se ven las cosas por primera vez) con mi nieta de dos años, la edad -¡ay!- con la que Wendy supo que tenía que crecer. Y me encuentro con esta advertencia antes de su inicio: "Este programa incluye representaciones negativas y/o un mal tratamiento de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo".

Hay que ser imbécil, muy imbécil, y puritano anglosajón, muy puritano anglosajón, para manchar la película con estas majaderías políticamente correctas que para colmo traicionan y dejan en mal lugar al genio que creó el imperio del que cuantos hoy trabajan en Disney comen. Y encima hay que agradecer que no la censuren eliminando contenidos. ¡La madre que los parió! Vuelve la censura en forma de aviso y admonición. Vuelven los tiempos en los que en las puertas de las iglesias se colocaba un expositor en el que las películas se clasificaban para todos incluso niños, para jóvenes, para mayores, para mayores con reparos y gravemente peligrosas. Peter Pan", tan llena de "impactos dañinos", debe pertenecer al último grupo.