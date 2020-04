En este confitamiento escasea la levadura y los levantiscos se hacen notar. Es el estado de mamarla. La grey tributable, apechuga con actitud existencialista. De casta nos viene la Lex Flavia Malacitana que nos otorgó ciudadanía en la Roma Imperial a los vecinos de la hospitalaria Cenacheriland y comarca. Vaya papelón el del alcalde Beodo de Badalona. Iba mamado, con una cogorza al volante trazando eses. Fue por la presión vino a disculparse el elemento de ordeno y usted no sabe con quién está hablando. A muchas emergencias, impotente, ha estado sometida esta persona. Y pelillos a la mar, me pillo una curda de martes por la noche ya cobré ¿Dónde le habrá dado a la frasca? ¿Solo o en compañía de otros conmilitones y militonas? Alex se llama el ex alcalde, un buen Pastor para manejar al rebaño y tararear lo de "Qué bonito es Badalona" con presunto acento facha de Serrat. Por borregos nos toman. De verdad que me da lástima este hombre y la de vueltas que le estará dando a su mala cabeza en plena resaca emocional. No hay Alka Seltzer para el alma. Que se lo pregunte a los que siguen enchiquerados de luto y duelo.

Lo de estar encapsulados y escalados por solidaridad, viendo las macetas crecer, horneando bizcochos sin pensar en la factura de electricidad, queda para la plebe, como los desnudos de otros tiempos sólo aptos para los espíritus y sensualidades cultivadas de elevado rango. Un despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin mascarillas, ni test para el pueblo. Sí señor, estamos perdiendo la dulzura de las uvas pasas. Y claro, con tantos días de quitapenas y clausuras, cada jornada marmota; -un día más, un día menos- vamos transmutando e infectándonos de otro virus. Vamos derivando en personajes de Jack London. Ayudan los temporales de lluvia de este abril titiritón crecebarba con pelos de náufrago achicharrado. Se nos tiñe el carácter de pioneros del Yukón. Broncos buscadores de oro y tramperos pellejeros. Aislados como en una cabaña de Alaska amueblada a mala Ikea. Es la fiebre de pasar por el aro, estamos trastornándonos por las calenturas colaterales del hastalacoronillavirus. No sé si usted también le dará a la frasca , a la cerveza o al cacao mental superventas. Ni se atreva a quejarse. Con esta clase de oficialidad -que no tropa-, hay demasiado motivo para rezar y aplaudir el Resistiré.