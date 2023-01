Quiero empezar el año hablando de lo importante. Durante el mes de diciembre han sido asesinadas al menos once mujeres por la violencia machista, sin contar las que se recuperan en un hospital por no conseguir su propósito el asesino o las que han sido víctima de agresiones sexuales. En estos días he visto la película La maniobra de la tortuga y ha sido como un puñetazo en el estómago. Nos muestra con crudeza el estado de terror en el que viven miles de mujeres temiendo a todas horas el zarpazo mortal de su asesino, pero también la soledad en la que se encuentran en una sociedad que tiende a mirar para otro lado hasta que suma un número más en la estadística de asesinadas por su pareja o expareja.

No se ha producido un auténtico 'basta ya' generalizado de la sociedad española frente a la violencia machista. De hecho, aceptamos con normalidad a partidos políticos que niegan su propia existencia; en los cuales haber sido condenado por violencia contra las mujeres no es una tacha para ser candidato electoral. Debe recordarse que en la Ley de Partidos Políticos de 2002 la no condena de la violencia terrorista era una de las causas de ilegalización de un partido político, esto es, no permitíamos siquiera el silencio cómplice. Hemos normalizado que los medios de comunicación releguen estas noticias a cualquier esquina, sin concederles una portada, salvo que se acumulen los asesinatos, como ha ocurrido el pasado mes. A menudo, el sistema de protección policial y judicial es demasiado deshumanizado y burocratizado. Incluso criticamos por políticamente correcto las medidas excepcionales que puedan adoptarse en aras de la protección de las mujeres. Mientras sean asesinadas cincuenta o sesenta mujeres cada año, esas medidas excepcionales están plenamente justificadas aunque en algún caso provoquen situaciones aparentemente injustas.

En definitiva, debemos abordar la lucha contra la violencia machista con la misma determinación como sociedad con la que abordamos la lucha contra el terrorismo etarra hasta su desaparición en 2011: con medidas jurídico-políticas específicas, con un tratamiento mediático que de la importancia que merece al terrorismo machista y con una conciencia crítica que no acepte ni las acciones ni tampoco los planteamientos ideológicos que las sustentan.

En este momento, hay más de 700 mujeres en España en riesgo muy alto de sufrir un asesinato machista, esperando la maniobra de la tortuga, un golpe seco y definitivo al salir de su casa o de su trabajo que termine con su vida. Y todos somos responsables.