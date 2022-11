La mar de confundido

No advertía mucho ambiente de Halloween y me salieron zombis hasta en las pestañas. Paseíto cultureta para cicatrizar. Un Mar de Málagas está rompiendo en el MUPAM, el Museo del Patrimonio Municipal que ahora apadrina el CAC Centro de Arte Contemporáneo. Lo del Mupam es una incógnita para analizar. Se trata de un museo con programación de exposiciones cuidadas, gratuitas e interesantes. Está muy bien conectado por líneas de bus, cuenta con aparcamiento público, el personal es más que atento, las salas son espaciosas. Cuando un visitante entra en el Mupam le atienden con amable solicitud aun así, el dichoso museo-mausoleo egipciaco no acaba de arrancar. Por el contrario, el Centro Cultural de la Malagueta, que está prácticamente enfrente, en la plaza de toros, desde su inauguración ha caído en fuente de las tres gracias y sus eventos suelen estar llenos a reventar. Enigmas que tendrán su explicación. Total, enhebramos el noviembre canapero de premios, congresos y convenciones. También inventos de empresa.

El sector hostelero se está tomando la revancha del parón coronabicho aliñado con la subida de insumos, precio de la energía, costes laborales y todo lo que se pueda añadir al tique de caña sin propina, de vinos mejor ni catar. Para Catar ya está la Copa del Mundial de Fútbol que nos están metiendo por los anteojos. Menudo diciembre nos espera tocando las pelotas al calendario de adviento. España ganó el mundial de fútbol ante Holanda, hoy Países Bajos, el once de julio del muy crítico año 2010. Cómo pesa el tiempo. Entonces muchos aficionados respiraron aliviados con la ausencia en el decisivo partido final del presidente Zapatero que tenía presunto sambenito de gafe. Los deportistas de élite atesoran muchas manías y supersticiones me comentaba un experto, si algo les sale bien repiten el ritual con método cansino para conjurar el éxito. Si se pasa a ver lo de la Mar de Málagas del Mupam , además de festejar Los desposorios místicos de Santa Margarita de Il Parmigianino en "Sacra Conversación" le decía, se va a topar con una muestra de fotografía de finales del S XIX hasta hoy, óleos de Horacio Lengo, Emilio Ocón, Vicente Gómez Navas… y los mares habitados del siglo que corre en los pinceles de Lorenzo Saval, Bola Barrionuevo, Andrés Mérida y compañía. Un viaje entre la Málaga que fue y la Cenacheriland actual para seguir la mar de confundido.