Pues no, no es el rey como nos cuenta Lope de vega en su obra homónima. No estamos en tiempos en los que el rey haya de intervenir para restaurar la honra de un campesino que se lo demanda porque un noble haya raptado y forzado a su hija. En estos tiempos el mejor alcalde es el que dedica al pueblo que lo ha elegido todo su esfuerzo y su mejor saber con el fin de conseguir su mayor bienestar, el mejor desarrollo y el equilibrio en todos los ámbitos y aspectos de la ciudad.

¡Ea, ea, ea, el alcalde de Sevilla se cabrea! Es el mejor ejemplo de un mal alcalde. Insinuar maniobras políticas espurias de otros ayuntamientos o entidades públicas en la decisión de una compañía privada es muestra de la incompetencia e infantilismo del alcalde sevillano. Ninguna empresa toma una decisión mercantil por presión de un ente político si no obtiene a cambio un beneficio del citado ente. No cabe la menor duda de que si la compañía aérea ha elegido que las ciudades conectadas con su vuelo periódico sean Nueva York y Málaga es porque han previsto una mayor afluencia de pasajeros. Un alcalde entretenido en buscar supuestos agravios con otras ciudades, y más de la propia Comunidad de la que la suya es capital, mal puede conseguir que su ciudad progrese adecuadamente. ¡Está Vd. Suspendido! ¡No repetirá! El próximo mes de mayo, en 2023, se celebrarán las elecciones municipales. En Málaga vuelve como candidato Francisco de la Torre por el PP, algo que no es sorpresa y que estaba cantado. Paco, en la liga de alcaldes, es como el Real Madrid en la liga de futbol, es muy difícil desbancarlo del primer puesto, aunque en las pasadas elecciones perdió la mayoría y le pisó los talones el joven candidato socialista Daniel Pérez.

Tendrá Dani que pelear muy bien esta nueva confrontación. El PSOE, desde que se fue Pedro Aparicio no ha levantado cabeza. Primero con mi querido y admirado Eduardo Martín Toval. Cuando pudo haber ganado, en sus segundas elecciones, lo destronaron sus propios compañeros de partido. No pudo jugar el partido. Después con Marisa Bustinduy, a la que le profeso una profunda amistad y cariño, no hubo forma, Francisco de la Torre ya tenía ganada la partida como alcalde de Málaga. Después ocurrió lo mismo con María Gámez. Francisco de la Torre había conseguido con su perseverancia, su incansable dedicación y sus logros hacerse con el favor de los malagueños.

Comienza Dani Pérez la campaña haciendo gala de sanchista incondicional. Se equivoca de medio a medio. Debe de hacer gala de socialista, que así puede que sume, de sanchista solo restará votos. Yo le recomiendo que base su ideario en socialistas como el que fue el primer alcalde democrático de Málaga, Pedro Aparicio. Es imprescindible leer y asumir los artículos que con el título de Sur de Europa (Selección de artículos periodísticos 2004-2007) escribió, con una preciosa y pulcra prosa, Pedro, en estos años del gobierno de Rodríguez Zapatero. En uno de ellos (En conciencia) escribe en relación a la conciencia política: "Otra tarea moral consiste en trazar la frontera entre dos valores democráticos que deben cumplirse pero que, a veces, son antagónicos entre sí: la disciplina de grupo (lealtad al colectivo) y la ética individual. El marxismo se deshace de ésta, llamándole ética burguesa." Piense Dani en Málaga, en los malagueños y en el socialismo democrático, no en la lealtad al líder.