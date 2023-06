El alcalde del sevillano pueblo de Dos Hermanas decía a los seguidores del PSOE, ante Pedro Sánchez, que allí “estaba la mejor España” y uno se pregunta ¿cuál es la mejor España? ¿La que Sánchez nos ofrece gobernando con los etarras de Bildu, con los secesionistas golpistas de ERC, con los okupas de Colau o con los violadores y maltratadores que Podemos-IU ha puesto en la calle? Dice Pedro Sánchez que hace dos semanas emplazó al presidente de los populares debatir y que las respuestas han sido excusas porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha. ¿Acaso ha explicado él alguna vez sus pactos con la citada ultraizquierda?

¿Alguna vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado explicaciones a los españoles de algo? Hay una serie de asuntos que afectan a España, no solo internamente, sino internacionalmente, de los que nunca dio cuenta. ¿Qué pacto personal hizo con el rey de Marruecos para traicionar a los saharauis? ¿Qué fue de la ministra venezolana Delcy, del vuelo ilegal y de sus misteriosas maletas? ¿Ha dado cuenta alguna vez los de los usos y abusos del famoso Falcón? ¿Cuántas veces ha dado ruedas de prensa sin admitir preguntas? Esa ha sido la norma durante todo su mandato ¿Y habla de debatir? ¡Hay que tener muchas mucha caradura! Porque los españoles ya sabemos que diga lo que diga será mentira. Miente por sistema, porque nos ha mentido desde el primer día que llegó al Gobierno, y le mintió a su propio Comité Federal que lo llegó a expulsar y le quitó la Secretaría General del partido ¿Quién le va a creer? Y, además ¿Qué es lo que nos ofrece? Nos dice que tengamos miedo a los pactos del PP con VOX ¿Acaso no sabe que a los españoles nos da mucho más miedo los pactos que él ha hecho con la ultra- izquierda, etarra y secesionista, no arrepentida de sus crímenes y que siguen amenazando con destruir España? Pero es que, en mi opinión, Sánchez no es socialista, Sánchez está más cerca de aquellos que del PSOE.

Los españoles hemos aprendido durante toda la legislatura pasada y qué el presidente del Gobierno, además de mentir, ha iniciado una deriva hacia el autoritarismo muy peligrosa. Iglesias quiso eliminar los medios de comunicación privados, ahora el PSOE denuncia a las empresas y periódicos que hacen demoscopia (y que, por cierto, aciertan) para dejar solo al CIS con Tezanos publicando sus sondeos falsos y encuestas trucadas. Menos mal que los españoles le hemos visto el plumero. El gallito truhan se ha quedado con el culo al aire en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Y hemos aprendido que no hay que tener ningún miedo a los pactos con partidos legales constitucionalmente. Eso nos lo han repetido a lo largo de la legislatura todos los ministros que ha hecho virguerías para contarle a los españoles sus pactos con la ultra-izquierda. De eso saben mucho los franceses que no tienen complejos democráticos. El 42 por 100 de ellos han votado alguna vez a la ultraderecha de Le Pen y en Francia nunca ha pasado nada. Lo único insoslayable es que los partidos hayan sido elegidos democráticamente, no tengan sobre sus espaldas casi mil asesinatos, ni hayan dado golpes anticonstitucionales, y acepten la Constitución, aunque quieran cambiarla. En fin, lo que sí es seguro es que no queremos más de la misma medicina sanchista.