La ministra de Educación Pilar Alegría, en la línea de su antecesora Celáa, dice no creer que la capacidad memorística de los alumnos sirva para nada. No son sólo Celáa y Alegría las que desprecian la memoria en la educación, sino que he oído y leído a muchos pedagogos actuales la misma opinión.

A mi provecta edad, reconozco que tengo mucha más experiencia de educando que de educador, que también y desde joven, la he tenido, y creo sinceramente que es un error acostumbrar a los estudiantes a no esforzar la mente para desarrollar la memoria. La memoria es una de las potencias del alma, junto al entendimiento y la voluntad. Ya sé. Me dirá algún pedagogo que esa es una teoría religiosa y que las tres potencias del alma tienen su origen en San Agustín. Pero que San Agustín de Hipona fuese declarado Padre y Doctor de la Iglesia no quita que fuese un gran filósofo que vivió a caballo entre el s. IV y V. Tal es así que llegó a intuir la teoría de la relatividad al afirmar que "el universo no nació en el tiempo, sino con el tiempo, que el tiempo y el universo surgieron a la vez", con lo que se adelantó en 1500 años a Einstein.

Mi experiencia (y, según Einstein, la experiencia es la única fuente de conocimiento) me dice que fortalecer y engrandecer la memoria exige un gran esfuerzo, por lo que el educando tiende a rehuirlo, y cuanto menos se esfuerce más vaga se vuelve esa potencia del alma.

Y me dice también que la dejación de dicho esfuerzo influye determinantemente en que la voluntad se vuelva laxa, con lo que el entendimiento será cada vez más torpe. Como llevamos muchos años que, por mejorar el fracaso escolar, cada vez se le exige al alumno un esfuerzo menor y se le reconoce capacidades que no ha demostrado tener, la educación en general lejos de ir a más, tiende a estar hecha unos zorros.

Ya Aristóteles copió a Einstein cuando afirmó que "gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia". Me permito este anacronismo porque, si me leen algunos estudiantes de la ESO actual, puede que me lo admitan por no saber de qué siglo son cada uno. Pero el saber, que es lo que se contiene en la memoria, hace que, según el griego, aquellos que saben, esto es los sabios, "tienen las mismas ventajas sobre los ignorantes que los vivos sobre los muertos". Y es verdad. Porque saber es vivir. Véase si no el placer que da epatar a un pedante sabiéndote la lista de los reyes godos.

Y me pregunto ¿Porqué esa guerra declarada a la memoria? Y he llegado a la conclusión de que la memoria es peligrosa para el poder. La memoria hay que controlarla como se controla el Parlamento, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional o las fuerzas Armadas. Los que ejercen el poder saben perfectamente que al pueblo sin educación, especialmente sin memoria, se le maneja como a un rebaño de ovejas con tan solo un pastor y un perrito y se le conduce por donde uno quiere sin problema alguno.

De hecho no hay autócrata ni dictadura que no manipule la memoria y reescriba la Historia en su propio beneficio.