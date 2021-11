Las mentiras del año anterior

Hace tiempo que dejé de prestar demasiada atención a los anuncios con alharaca que por estas fechas nos suelen pregonar los gobiernos con las inversiones que le lloverán a Málaga al año siguiente. En todo caso, es más interesante rebuscar en esas pequeñas partidas que se colocan como letras pequeña y que advierten de la nula intención de ejecutarlas. Desde el tren litoral, al convento de la Trinidad o el parque Arraijanal, por citar tres iniciativas que corresponden a tres áreas distintas.

El actual Ejecutivo de la Junta es también muy proclive a los grandes titulares. Sin alcanzar todavía la cumbre de la "Andalucía imparable" que dejará huella para los estudios sobre la propaganda con el que nos obsequió a principios de este siglo Gaspar Zarrías, el consejero de Presidencia de la época. Su émulo actual no le va muy a la zaga en este campo y supongo que, con los años, si los electores y el futuro presidente le renuevan la confianza, mejorará los eslóganes para que también recordemos su impronta en el tiempo.

Elías Bendodo citó a lo que se suele llamar -y no sé por qué- fuerzas vivas en el Palacio de la Aduana de Málaga para pregonar "Andalucía en Marcha". Una inversión de casi mil millones de euros en el trienio 2021-2023 en la provincia. Unos 150 proyectos, reales, no de las chisteras que usaban los anteriores gobernantes socialistas para sus consabidos trucos, aseguraba entonces Bendodo. El montante global, sin embargo, tenía trato. Casi la mitad del dinero debía aportarlo la iniciativa privada. Por ejemplo, para construir el proyecto estrella, el tercer hospital que cuesta 400 millones de euros. Le dábamos a la empresa benefactora la explotación de los 2.000 aparcamientos del edificio y algunas cositas más, y la firma nos fiaba la millonada que se precisa. Por no remontarlos muy atrás, las cuentas de 2021 ya contemplaban más de 10 millones de euros para esta actuación. ¿Se han gastado? Ahora proponen más de 9 para 2022.

En las inversiones previstas para 2020, para el Metro se reservaban 128 millones para terminar la obra actual. En 2021, 52 millones "para acabar la línea", pero ésta debe conducir hacia el infinito porque para 2022 aparecen, también con el mismo propósito, otros 25 millones más.

Así que a veces perdemos el norte con las inversiones nuestras de cada año. Anotamos porcentajes de crecimiento como si la Luna quedara más cerca. Para contrarrestar la euforia del gobernante, la oposición se esmera por bajarnos de su cohete con la división del dinero que corresponde por habitante. O comparándolo con el de la taifa vecina. Con lo fácil que es sumar cada diciembre el número de mentiras que nos contaron el año anterior.