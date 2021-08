Tras 16 meses renació el ZZ Pub

Después de tener que cerrar el 13 de marzo cuando se declaró el estado de alarma en España, el ZZ Pub no había vuelto a abrir el telón metálico al público. Ayer volvió abrir y hasta 30 personas a la vez pudieron disfrutar otra vez de una noche en el ZZ. Las medidas sanitarias a raíz del Covid han hecho que no puedan tener música en directo "el escenario me supone quitar tres mesas, un tercio de mi aforo máximo, no saldría rentable", dice Lorenzo Baz, su dueño. Pese a ello prometen el mismo ambiente y buena música.