De nuevo llegan conversaciones, diálogos entresacados de grabaciones de la Policía que parecen salidos de una mala película de mafiosos. Pero son reales, filtradas como todas del sumario judicial de cualquier caso de corrupción. Los de estos días son audios filtrados de una investigación a ediles leoneses. Resulta verdaderamente obsceno el vergonzoso servilismo de los representantes democráticos ante el todo poderoso constructor. Al que sólo le falta decir, como Rod Stiger en la película La mani sulla cittá: "..el único pecado en política es ser vencido". Todas esas conversaciones, que de forma recurrente nos llegan filtradas por los medios, suenan a pura pornografía política. De la imagen pornográfica decía Baudrillard que deja ver todo lo que hay que mirar.

La cuestión es si, en general, la información sobre estos temas permite ver todo lo que hay que mirar. No dudo de las buenas intenciones del filtrador al querer sacar la verdad a la luz. Pero lo cierto es que sólo vemos la parte de verdad que él quiere mostrar, por mucho que nos parezca suficiente y no queramos saber más: lo filtrado resulta tan obsceno que no deja lugar a dudas. Sabemos por las encuestas que la sensación de corrupción en nuestro país es abrumadora. Algo normal dada la proliferación de casos, aunque esa sensación también tiene que ver con la calidad de la información que recibimos sobre los mismos. Puede que también hayamos transitado del destape a la pornografía en las noticias sobre corrupción política.

El alcalde de León, brillante protagonista de algunos de los mencionados audios incriminatorios, es miembro de la nueva ejecutiva de Casado. No sé si el nuevo líder popular tendrá tiempo de hacer algo al respecto. Puede que me equivoque, pero puede durar menos que Hernández Mancha. La verdad es que, viendo lo que ocurre con Casado, surgen todas las dudas sobre cómo debe actuar un dirigente político ante un tema espinoso. Me refiero a su estrategia de comunicación, tan importante en los tiempos que corren. Todo el mundo lo ha elogiado por haber dado la cara en todo momento en el asunto del master. Tantas ha sido sus explicaciones que ahora es rehén de sus palabras. La paradoja es que su éxito en el congreso del PP lo ha hecho más vulnerable: el ordenador, los trabajos….todo son dudas. Sus intentos por despejarlas se han vuelto en su contra. Bien pensado, mejor le habría ido siendo rehén de sus silencios.