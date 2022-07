Tres miuras

Démosle al César lo que es del César y que Dios nos de su amparo. La organización de la cumbre de la OTAN ha sido todo un éxito. No se puede negar que ha sido brillante y espectacular, desde la organización, la tranquilidad en el escenario, los acuerdos y la ejemplar actitud de Sánchez que se ha hecho con la confianza de los aliados, especialmente con la del presidente de EE.UU., Joe Biden. Es evidente que con los acuerdos de Madrid quedan robustecidos los lazos defensivos y se reafirman los compromisos de defensa de los territorios de todos y cada uno de los países miembros de la Organización Atlántica, pero no podemos olvidar que no todo lo que se dice en los papeles es nítido y claro de interpretar. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que la "integridad territorial" (garantizada en el artículo 5), para los casos especiales como el de Ceuta y Melilla, requerirá de un "decisión política". Y, ya se sabe, lo que depende de una decisión política pende de lo que le interese en ese momento a EE.UU.

Lo que no se entiende muy bien es que, los compromisos adquiridos por Sánchez con la OTAN, ¿cómo no los tenía aprobados por el Gobierno al completo y pactados con sus socios de legislatura? Parece ser que lo comprometido depende ahora de que el PP le dé su apoyo en el Parlamento. Pues va bien insultándolo todos los días. En fin que, aunque hay que aplaudir la decisión del Gobierno de reforzar nuestro Ejercito y armarnos, porque de otra forma nos pueden dar lo que a los ucranianos. Ya saben aquello de: "Y vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos / que Dios ayuda a los malos / cuando son más que los buenos."

Pero, de momento, los ataques van a ser solo económicos. Veremos cómo evolucionan las relaciones con Argelia y cuanto nos va a subir el precio del gas y eso si no les da por cortarlo. Aparte de la guerra abierta con la inflación, el precio de los carburantes, el transporte, los tipos de interés y lo que todo ello conlleva, porque, desgraciadamente, estamos viendo que cada medida anticrisis que toma el Gobierno queda ahogada en el sunami inflacionista.

Y ya en Málaga, me congratula que el Ayuntamiento en pleno le haya concedido la Medalla de la Ciudad y el titulo de Hija Predilecta a la ex alcaldesa Celia Villalobos. Pero quede claro que no por ser mujer ni por ser la primera, sino por ser una buena alcaldesa. Una alcaldesa que políticamente estuvo a una gran altura, que tuvo enfrente a políticos de la talla de Eduardo Martín Toval o Antonio Romero, que lidió en esta difícil pero gran plaza que es Málaga y que dejó una huella importante. Puede vanagloriarse de su labor. Acabó el Plan General en un año, con Paco de la Torre y Paco Merino al frente, hizo el Palacio de Ferias, el túnel de la Alcazaba, hoy una vía fundamental de Málaga, el Paseo Marítimo de poniente, y un largo etc. Y dice Celia sentirse orgullosa de aquel Pleno de su primera legislatura. No me extraña, yo que los conocí muy bien puedo asegurar que Celia, Eduardo y Antonio, eran tres miuras de la política española.